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技職人才促成口罩國家隊 勞動部盼喚關注技能

中央社／ 台北24日電
總統府資政沈榮津24日表示，疫情期間，台灣有口罩國家隊提升口罩產能，是培育技職人才的成果。中央社
總統府資政沈榮津24日表示，疫情期間，台灣有口罩國家隊提升口罩產能，是培育技職人才的成果。中央社

打破「學歷至上」迷思，勞動部今天舉行座談會暢談技職教育，總統府資政沈榮津說，COVID-19疫情期間，台灣有口罩國家隊提升口罩產能，都是培育技職人才的成果。

勞動部舉辦「2024國際技能競賽成果座談會－匠心卓著．暢談技能路」，邀請沈榮津、國際技能競賽「家具木工」職類裁判長侯世光及中央社代理社長陳正杰對談，探討政府對技能培訓的規劃、實質幫助等，盼促進民眾對技能發展的關注與認同。

沈榮津說，技職人才關係國家科技經濟實力是否雄厚，台灣近年積極推動技職教育也有成果，像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的口罩國家隊，就是工具機業者感念過去政府協調金融體系的協助，因此自發性組隊協助組成口罩機，一下提升了口罩的產能。

沈榮津指出，唯有培養更多技能優秀人才，才有機會促進台灣在創新經濟及均衡區域發展，尤其優秀人才加上人工智慧與科技優勢，勢必帶動產業轉型與提升，進而保持領先地位。

台灣代表團今年在法國里昂舉辦的國際技能競賽獲得2面金牌、3面銀牌、10面銅牌及28面優勝獎，共計43面獎牌，總成績排名全球第4。

勞動部次長許傳盛透露，台灣代表隊今年斬獲佳績，但實際在異國比賽有許多困難必須克服，其中不少選手是首次出國，勞動部今年隨隊派駐心理諮商師，盼幫助選手面對低潮及緊張時刻，畢竟國際賽對手實力都相當頂尖，考驗的其實是臨場表現，今年就有銀牌選手因太緊張而錯失金牌。

許傳盛表示，台灣經濟科技及各行各業全面發展，都與技職教育密切相關，這群人為台灣打下厚實基礎，勞動部未來會持續辦理比賽並培訓選手，深化技能培育與產業訓練，也會結合教育部、經濟部以及民間產業界力量，打造「學訓用」整合平台，重振技職復興之路，期望能夠鼓勵更多年輕人投身專業技術的學習與發展。

為了讓更多人理解技職教育，中央社今年出版書籍「職人之路」，記錄26名技職國手的熱血故事。陳正杰說，台灣各角落每天都有很棒的故事發生，盼能發揮媒體力量，透過報導正向故事啟發社會上各角落的人，並且打破社會普遍對技職教育的迷思。

台灣明年將舉辦「2025第3屆亞洲技能競賽」，這是1993年後台灣再次取得國際技能賽事的主辦權。侯世光建議，技能競賽不只是辦理競賽，過去國際技能競賽周邊有很多研討會、主題館及展覽活動等，可藉此介紹台灣，當中也有交流活動，可提供明年台灣主辦亞洲技能競賽參考。

勞動部 口罩 國際技能競賽

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