台德攜手舉辦首屆戲劇論壇 關懷青少年劇場發展

德國兒童及青少年劇場過去20年來蓬勃發展，台灣近年來也積極推動青少年藝術教育，北藝中心與歌德學院（台北）德國文化中心（Goethe-Institut Taipei）合作舉辦戲劇論壇，互相取經借鏡。

台北歌德學院院長余德莎（Theresa Hümmer）今天在記者會上致詞時表示，劇場在青少年的發展中扮演著重要的角色，「從踏入劇場的那一刻起，孩子們就會接觸到多元化的觀點。」余德莎表示，劇場激發想像力、培養同理心和批判性思考能力，這些都是當今不斷演變的社會中不可或缺的素質。

北藝中心董事長王文儀表示，感謝德國外交部等單位支持，得以讓10多名專家學者齊聚北藝中心，參與各種針對兒童與青少年觀眾的討論。王文儀表示，選擇聚焦青少年與兒童觀眾，「我們希望孩子能擁有最棒的藝術體驗，劇場不只是藝術，也是傳遞愛與陪伴的媒介。」

這場「台德2024表演藝術國際論壇─兒童及青少年劇場發展的創新與研究」從今天下午登場到27日。論壇聚焦「年少觀眾」，從文化政策、藝術創作、節慶規劃、空間打造到特色體驗等面向，邀請台德兩地劇場界菁英分享實務經驗，共同探討如何為兒童青少年打造更豐富多元的劇場體驗。

首場講座邀請德意志聯邦共和國兒童與青少年劇場中心總監格德．陶博（Gerd Taube），以「德國青少年劇場的體制、政治框架與當代美學趨勢」為題， 深入探討德國青少年劇場的體制、藝術發展以及其在文化教育上的重要性。

紙風車劇團團長任建誠也將在講座上分享紙風車如何克服萬難，將劇場搬到偏鄉，以及全台百萬觀眾的參與，如何改變了台灣的文化面貌。

來自德國的庫圖里耶劇團（Theater Couturier）將於10月25日、26日2天演出給2歲以上孩子的作品「聲音的線條」。庫圖里耶劇團長年和音樂家工作，創作適合親子欣賞的作品，他們發展了自己的詩歌、音樂與繪畫戲劇語言，演出風格幽默。