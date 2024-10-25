臺北市表揚中高齡者暨高齡者友善企業 58家優良企業認證獲獎

臺北市政府持續推動全齡友善職場，今(113)年超過百家企業申請，10月16日於臺北市政府中庭公開表揚。友善職場認證不僅彰顯企業對壯世代勞工的重視與努力，更突顯臺北市推動職場包容性的決心，期盼更多企業能跟隨這些先行者的步伐，打造更適合壯世代勞工的工作環境。

在這次認證中不難發現許多企業已經展現了多元友善措施與作為，如第一金證券從提供彈性的健檢項目及補助，並積極推動員工協助方案（EAP），全方位支持中高齡及高齡員工的身心健康福祉，更設立持股信託計畫，為中高齡及高齡員工累積另一份退休金。另外，也有企業針對中高齡及高齡員工設計了「健康保健計畫」，如富日國際定期提供員工健康活動與健康食品，協助員工在工作中保持良好的體力與活力；里仁事業則提供垂直與橫向升遷或轉調工作機會，確保壯世代的夥伴職涯發展延續性。

臺北市政府表揚全齡友善企業。 圖／臺北市就業服務處提供

許多企業也體恤中高齡及高齡員工的學習較緩，教育訓練的時間採取延長或分段策略，也規劃青銀互為導師的合作模式，實踐學習與溝通無礙的混齡共融職場。另外，透過職務再設計導入科技輔具，同時，簡化工作流程與應用機器輔助高重複性的工作，提升中高齡及高齡員工的工作舒適度並減少身體負荷。這些用心與創新都讓中高齡及高齡員工得以持續成長與貢獻。

為提供中高齡及高齡者更多就業機會，臺北市就業服務處更邀請112年及113年獲獎企業釋出多元職缺，將於12月14日在臺北市政府中庭舉辦聯合就業博覽會，來幫助想要重返職場的中高齡及高齡者找到適合的職務，持續在職場中發揮價值，歡迎民眾踴躍前往參加。

臺北市就業服務處12月14日舉辦聯合就業博覽會。 圖／臺北市就業服務處 提供

未來，臺北市政府將持續推動「中高齡暨高齡者友善企業認證」，鼓勵企業營造適合中高齡及高齡者的工作環境，並支持員工長期在職場上的發展。透過這些努力，臺北市能成為友善城市的典範，為市民創造更溫暖且充滿活力的城市氛圍。「113年臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」獲證企業名單，公布於台北就業大補帖網站。如有相關疑問電臺北市就業服務處洽詢：02-2308-5230 分機 728、729。

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