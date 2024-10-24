中火燃氣須減半 環團籲盧秀燕硬起來

中部環團24日上午在市政府中庭廣場大召開記者會，呼籲「盧媽市長出馬 燃氣減半」，請盧秀燕率同其他中部6縣市長，出席10月30日的中火二期燃氣環評大會。環團提出的四大項訴求包括，盧秀燕應親上火線參加環評大會、中火二期燃氣至多新建2部燃氣機組、最遲2029應落實無煤中火、且中火最多留4部燃煤機組轉備用。

對於環團的四大訴求，環保局長陳宏益親到現場聆聽環團的訴求，並接受記者採訪。他表示，無煤中火到2029年應能落實，主要因中火的兩部燃氣機組預計會2025至2026年上線，每一部燃氣機組可取代兩部燃煤機組，因此屆時就有4部燃煤機組可取代。

有望落實中火無煤

陳宏益說，在市長盧秀燕強力要求與督促下，近年來中火平均每天的燃煤機組約只開了6部，其餘4組停機或檢修。因此，屆時會只有2部燃煤機組上線；而通霄電廠及民間電廠也都在興建中，中火另2部燃煤機組應可在2029年完全被取代。屆時，中火就只有燃氣機組在運轉。

不過，盧秀燕過去曾要求中火燃煤機組在燃氣機組上線後應逐次除役，但現如今環團反要求「至多4部中火燃煤機組轉備用」，陳宏益也表示，市府目前也傾向可保留燃煤機組備用，因為天然氣運送常會遭天侯海象影響，若因各項變故供應不及，備用燃煤機組還可啟動使用。

燃煤機組仍將備用

他舉例，過去英國是燃煤最嚴重的國家，去年其燃煤發電機組已完全停用，但也是將燃煤機組做為備用，並未完全除役。

環團要求盧秀燕親自出席環評大會，陳宏益回應說，市長在許多場合都會表達政策立場，他自己也會充分提出市府的政策與環保意見，市長不見得要親自出席環評大會。

中部包括爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟等，都參與這場記者會並提出共同訴求。爭好氣發起人許心欣表示，在目前新建燃氣機組已足以取代燃煤機組下，中火應減少後續燃氣機組的興建。因為燃燒天然氣同樣會產生排碳及造成空氣污染。

中火惡政 2035才讓煤電退場

台灣健康空氣行動聯盟趙慧琳則指出，中火二期燃氣開發計畫公然欺騙國人，堅持要在2035年才要讓煤電退場，坐落台中港區的中佳民營電氣本可讓中火完全汰煤，為何要等到2035年才完全退場？經濟部台電形同以政策暴力，還要讓中部民眾長期呼吸煤煤毒氣。

環團呼籲盧秀燕不要被中央政策欺騙，要硬起來堅守自己的政見諾言；並親率彰化縣長王惠美、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科，於30日親自出席中央環評大會，以阻止經濟部台電的壓力。

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