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海科館長遭指職場霸凌 教部次長籲良性溝通

中央社／ 台北24日電

國立海洋科技博物館長陳素芬遭指職場霸凌教育部次長林騰蛟今天表示，事件主要是領導風格和應對問題，會提醒教育館所注意勞動權益，與員工良性溝通，避免誤會。

鏡週刊23日報導，陳素芬經常用高分貝音量飆罵部屬，員工想請特休假被罵，獸醫師想參加受訓，也遭批「整年都在受訓」。

教育部次長林騰蛟下午出席台灣科學節活動，會前接受中央社採訪。他表示，陳素芬昨天已出面回應，表示她是求好心切，在言語上比較不適切。教育部也會再瞭解此事，請館方說明，後續再妥善處理。

被問及教育部推動勞動教育，所屬單位卻出現職場霸凌爭議。林騰蛟表示，目前瞭解海科館爭議主要在於館長的領導風格、行政管理、與人員應對等方面。至於外界關注員工請假等相關事務，館方昨天對外說明是「並沒有受到影響」。

不過林騰蛟說，會請教育館所留意勞動權益議題，依照勞動基準法及相關規定辦理，同時也要加強與員工妥善、良性溝通，避免不必要的誤會。

教育部 海科館 霸凌

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