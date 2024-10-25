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「未來已來，數據先行」—走入AI與視覺化剖析科技脈動—臺大開辦「資料視覺化」及「AI與資料科學實務」課程

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

在資訊爆炸的時代，數據已成為企業決策的關鍵。如何從海量數據中萃取出有價值的資訊，並以清晰易懂的方式呈現，是現代人必備的技能。為此，國立臺灣大學進修推廣學院特別推出「資訊科技」雙重課程ー「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」、「人工智慧與資料科學實務」。該二門課程皆敦邀臺大專業師資親授。無論您是希望熟悉AI訓練，或期待提升精簡資訊的能力，都可以在課程中找到您想要的亮點。

【資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力】

預定於113年12月5日(四)開課，敦聘臺大圖書資訊學系鄭瑋教授親自講授。曾獲2020年臺大教學傑出教師獎項的鄭瑋教授藉由豐富的實際案例和教學經驗，共12小時的課程，帶領學員們初窺數據的世界，手把手操練資料簡化與設計簡報流程的方法。113年11月7日前報名享優惠。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

【人工智慧與資料科學實務】

將於114年1月10日(五)開課，敦聘臺大資訊管理學系且曾榮獲科技部傑出研究獎的李家岩教授親授。您將會在兩日共計12小時的課程中，學習到時下最新的人工智能應用和資料科學的知識。113年12月6日前報名享優惠。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

上述二門課程不僅能幫助您掌握資料視覺化的技巧，將複雜的數據轉化為生動的圖表，更能讓您了解人工智慧在數據分析中的應用，從而做出更精準的決策。無論您是企業高階主管、中階管理人員、或是純粹對數據分析有興趣，都能讓您受益匪淺。想要瞭解更多請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

【資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力】
報名連結：https://reurl.cc/nv39m1

【人工智慧與資料科學實務】
報名連結：https://reurl.cc/2j92Qv

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