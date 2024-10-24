快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

中央社／ 開羅24日專電

南非政府18日發布聲明，要求台灣駐南非代表處遷出首都，南非台僑均深表關切，並在23日由「南部非洲台灣同鄉會」會長和「非洲台灣商會聯合總會」會長，向南非總統府和國會發出公開信函，敦促重新考慮當地台灣社群對南非的貢獻，並撤回遷移和更名要求。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）台裔市議員李崇維向記者表示，目前居住在南非的台灣僑民約7000至8000人，包括有數十年前從台灣飄洋過海到南非定居打拚的台灣移民、他們在當地出生的後代，以及像他這樣在台灣出生、但幼時即遷居至南非的台裔南非人，還有其他旅居南非的經商人士和外派人員。

李崇維說，台僑雖長年在僑居地深耕發展，也仍心繫台灣。南非台僑僑界人士均迫切希望此事仍有轉圜空間，讓兩國長期友好情誼持續發展。

因此，「南部非洲台灣同鄉會」會長卓銘德和「非洲台灣商會聯合總會」會長陳智敏分別擬函，並透過李崇維以電郵方式，在23日發送到南非總統府、國會和當地媒體，表達台灣僑界對此事的深切擔憂和關注，並敦促南非政府能繼續堅守民主和自由意志價值的立場，撤回要求台灣代表處遷離首都和更名的決定。

信中內容提及台灣對於雙邊貿易和人道支援的重要貢獻，還有兩國均經歷過的被孤立的共同歷史。

在貿易貢獻方面，信中指出，台灣和南非雙邊貿易額達18億美元，且南非享有貿易順差7億美元。而台灣則透過出口晶片、汽車零件和機械，在南非汽車工業方面發揮關鍵性支持作用。

在人道支援方面，駐南非台北聯絡代表處每年花費數百萬南非幣為當地提供救援物資，另在今年度援助500多噸大米和300多輛輪椅。

信函指出，最重要的是，南非做為一個新興民主主權國家，曾在種族隔離時期遭受過被孤立和壓迫，因此應珍惜得來不易的民主和自由意志權利，不畏外部壓力，致力於執行憲法規定政策。

南非 台灣代表處 非洲

延伸閱讀

南非要求台遷代表處 陸學者：依據的是聯大2758號決議

普丁盼打破西方孤立 金磚峰會提支付系統？

美外委會關切南非要台灣遷駐處 批中共干涉他國事務

南非要求台駐處遷離首都 美議員籲拜登政府出面干預

相關新聞

NCC主委翁柏宗涉貪 新竹地檢署證實分案調查中

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗上月遭立委黃國昌爆料涉嫌貪汙，買高價海鮮竟然要求廣電媒體公司埋單，因事涉位於新...

深化氣候變遷調適、防災能力 台日簽署備忘錄

為深化氣候變遷之極端天氣下的調適能力與防災韌性，國科會災防科技中心23日在日本筑波市與日本國立環境研究所（NIES）正式...

加熱菸審查疑被技術性卡關 陳瑩要國健署公開會議遭拒

去年初立院三讀新版「菸害防制法」，要求加熱菸必須經過健康風險評估才能上市，面對牛步化的審查已近兩年，造成加熱菸走私猖獗，...

傳被柯文哲隨身碟註記「200」 謝國樑赴廉政署說明

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今指揮廉政署約談基隆市長謝國樑到案，謝國樑上午已抵達廉政署，預計下午移送北檢複訊。

停課誰說了算？新北教育局：特殊情況下授權校長是全國一致規定

潭美颱風和東北季風共伴效應影響，宜蘭降大雨達停班課標準，宜蘭縣府昨晚宣布，各機關如因地形、雨量影響，導致交通或水電困難，...

翁柏宗買魚、業者埋單？ NCC強調：絕非業者埋單 外傳非事實

外傳NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委翁柏宗2022年過年購買高價海鮮，是由新竹市小功率電台竹塹廣播埋單，近日因民眾檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。