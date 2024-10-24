南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

南非政府18日發布聲明，要求台灣駐南非代表處遷出首都，南非台僑均深表關切，並在23日由「南部非洲台灣同鄉會」會長和「非洲台灣商會聯合總會」會長，向南非總統府和國會發出公開信函，敦促重新考慮當地台灣社群對南非的貢獻，並撤回遷移和更名要求。

南非首都普勒托利亞（Pretoria）台裔市議員李崇維向記者表示，目前居住在南非的台灣僑民約7000至8000人，包括有數十年前從台灣飄洋過海到南非定居打拚的台灣移民、他們在當地出生的後代，以及像他這樣在台灣出生、但幼時即遷居至南非的台裔南非人，還有其他旅居南非的經商人士和外派人員。

李崇維說，台僑雖長年在僑居地深耕發展，也仍心繫台灣。南非台僑僑界人士均迫切希望此事仍有轉圜空間，讓兩國長期友好情誼持續發展。

因此，「南部非洲台灣同鄉會」會長卓銘德和「非洲台灣商會聯合總會」會長陳智敏分別擬函，並透過李崇維以電郵方式，在23日發送到南非總統府、國會和當地媒體，表達台灣僑界對此事的深切擔憂和關注，並敦促南非政府能繼續堅守民主和自由意志價值的立場，撤回要求台灣代表處遷離首都和更名的決定。

信中內容提及台灣對於雙邊貿易和人道支援的重要貢獻，還有兩國均經歷過的被孤立的共同歷史。

在貿易貢獻方面，信中指出，台灣和南非雙邊貿易額達18億美元，且南非享有貿易順差7億美元。而台灣則透過出口晶片、汽車零件和機械，在南非汽車工業方面發揮關鍵性支持作用。

在人道支援方面，駐南非台北聯絡代表處每年花費數百萬南非幣為當地提供救援物資，另在今年度援助500多噸大米和300多輛輪椅。

信函指出，最重要的是，南非做為一個新興民主主權國家，曾在種族隔離時期遭受過被孤立和壓迫，因此應珍惜得來不易的民主和自由意志權利，不畏外部壓力，致力於執行憲法規定政策。