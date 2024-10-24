第二屆人文企業獎 即起報名

第二屆人文企業獎即日起開放報名。 圖／聯經出版 第二屆人文企業獎即日起開放報名，分五個獎項：社會關懷獎、藝文推手獎、教育提升獎、地方發展獎及動物保育獎。參選企業需提供具體實踐案例，由各領域專家組成評審團，評選後授予典範獎、卓越獎和傑出獎等三種獎別。

聯經出版去年首辦人文企業獎獲熱烈迴響，共十七家企業和機關獲獎，包括台新金控、友達光電、信義房屋等業者。透過人文企業獎，獲獎者的事蹟得以被看見並啟發更多企業加入，形成正向循環。獲獎企業認為，長期投入人文關懷，不僅提升企業形象，還能增強員工向心力與創新力，對於企業品牌、競爭力與績效都帶來助益。

聯經出版鼓勵無論企業規模、所屬行業，只要在人文實踐方面有具體行動的企業，都歡迎報名參與。即日起至十一月廿二日開放報名，細節可上官網：https://linkingthink.com/lkawards