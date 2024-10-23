從古至今，從心出發ー臺大2024開辦多元研習課程，熱烈招生中!

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

在這個瞬息萬變的時代，您是否渴望更深入地了解自己，探索生命的意義？國立臺灣大學進修推廣學院，特別為您精心打造四門深具啟發性的藝文哲學類課程，邀請您一同踏上心靈成長之旅。這四門課程不僅能豐富您的知識視野，更能幫助您提升自我覺察、培養獨立思考的能力。無論您是學生、上班族，還是對生命旅程充滿好奇的探索者，都能在這裡找到屬於自己的成長契機。

【史詩之現代啟示錄】：113年11月07日開課

本門課授課師資陣容強大，由臺大名譽教授江炯聰領軍，特邀八位學術界與業界名師共同授課。透過8堂精彩主題的課程，冀能使學員迅速且有效地掌握「史詩」能跨越空、超越文化的深刻意義，從而深入瞭解史詩的豐富內容和文學價值，培養對文學的欣賞與詮釋能力。

【遇見，我自己—哲學與人生】：113年11月13日開課

國立臺灣大學哲學系亦擁有法國巴黎索邦大學哲學博士經歷的王榮麟教授，將攜手學員一起進行哲學思考，覺察信念與心態，並檢視自己的人生，只有真正認識自己，才能做出當下最無悔的選擇。

【邏輯說服力】：113年11月27日開課

特邀臺大共同教育中心傅皓政教授親自授課，將帶領學員深入探討邏輯思考的關鍵，從日常溝通到重大決策，教你如何條理清晰地表達、說服他人，並做出更佳的選擇!本門課程將帶領學員提升溝通技巧、增強決斷力，無論是職場溝通或是處理人際相關問題相信都大有助益。113年11月08日前報名享優惠。

【佛法與心理─般若篇】：113年12月05日開課

來自歷年新舊生熱烈迴響，臺大中文系趙飛鵬教授再度帶來結合《金剛經》和《心經》的新詮釋，取其精華、化繁為簡，透過課程可以幫助大家更進一步瞭解如何讓我們的心保持在一種安定的狀態，在這變幻的世間我們仍然得有自己的方向及目標，闡釋何謂「般若」?何物謂之「心」?

113年11月07日前報名享優惠。

臺大進修推廣學院秉持服務社會的精神，提供優質的終身學習資源。我們深信，學習是永無止境的旅程。因此，我們將持續精進，推出更多創新且實用的課程，協助學員提升自我、實現個人價值！上述班程提早報名可享早鳥優惠，更多課程介紹與招生資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02) 2362-0502。

【史詩之現代啟示錄】：113年11月07日開課

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【遇見，我自己—哲學與人生】：113年11月13日開課

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【邏輯說服力】：113年11月27日開課

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【佛法與心理─般若篇】：113年12月05日開課

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