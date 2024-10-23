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藍委籲推校園電動車友善空間 教育部：會和學校溝通

中央社／ 台北23日電

國民黨立委王鴻薇今天指出，大專院校電動車充電設備不足，全台148所大專院校，電動車停車格僅217格，一間學校平均不到2個充電設備，她呼籲推動校園電動車友善空間。教育部回應，每個學校有不同校區、不同停車空間，狀況都不一樣，會和學校溝通。

王鴻薇在立法院召開記者會說，運具電動化及無碳化是政府當前主要政策之一，但她接獲許多大專院校教授、學生陳情，反映校園內電動車充電設備不足；目前各大專院校登記校內停車的電動車，登記總數約1367輛，但是許多有登記電動車停車的校園，甚至都沒有充電設備。

王鴻薇指出，中央針對公共停車場訂有電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，其中明文規定，公有路外停車場應該設置2%以上充電設施，民營路外公共停車場設置1%以上，她建議教育部應該比照辦理，制訂一定比率，優先要求國立大專院校比照辦理。

出席記者會的教育部高教司大學經營及發展科長賴冠瑋表示，對於大專院校在節能減碳或淨零碳排方面，教育部目前有推動一些政策，包括太陽能、智慧電表等等；如果增加電動車充電停車格有需要放進去，就會研議，但每個學校有不同校區、不同停車空間，狀況都不一樣，會將立委意見帶回和學校溝通。

王鴻薇說，她知道推動校園電動車友善空間不容易，有些校園可能已有一些規劃但還要有緩衝期，有些學校停車場委外經營，可能契約還沒有到期；還是要努力推動校園電動車友善空間，希望教育部研擬相關辦法。

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