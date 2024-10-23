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農業部指國內糧食可用7個月 藍委質疑未考量戰時搶購潮

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

兩岸情勢緊張，農業部報告指出，國內公糧糙米庫存可供國人使用約7個月。國民黨立委李彥秀認為，農業部預估過於樂觀，遑論戰時狀態，恐出現搶購潮，糧食自給率訂在40%的目標能否因應戰時緊急狀態，仍有討論空間。

農業部將我國糧食自給率訂在40%，但是台灣去年糧食自給率僅有30.3%，創下18年來新低。面對可能遭到對岸「蟒蛇戰略」封鎖，農業部表示，國內公糧糙米庫存可供國人使用至少7個月，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應一年以上。

不過李彥秀認為，農業部的預估恐怕過於樂觀，首先，肉品成為台灣主食，2022年國人食肉量首度超過穀物食用量，國人每年食肉量飆升至87.5公斤，首度超越稻穀物消費量 87.4公斤，又以雞肉與牛肉消費量上漲最為明顯，肉食比例史上新高，但肉類自給率卻創10年新低；再者，沿岸如果遭到封鎖，農業部將擴大雜食性水產養殖，滿足國人糧食需求及蛋白質供應，但水產養殖不但必須看天吃飯，更需要穩定的電力供應，考量到台灣高度仰賴天然氣發電，以及戰時的電力配送系統，不僅是水產養殖，禽畜類飼養的電力自給發電系統也不能光說不練。

李彥秀表示，我國為了維繫對外關係，台灣開放進口萊豬，明年1月紐西蘭進口鮮乳也將免關稅，都將進一步影響本土養殖戶與酪農的生存空間，當遇到非常狀態，穩定的本土蛋白質供應與糧食自給率也會受到影響。

最後李彥秀說，糧食是否足夠的關鍵仍在老百姓的預期心理，平時狀態，蔬菜、水果、肉類多到要降價銷售，但是山陀兒颱風尚未登陸，就出現恐慌性採購、囤貨，何況是戰時封鎖狀態。分散庫存、戰時糧食供應與運輸與如何降低民眾恐慌心理，都應要納入沙盤演練。糧食自給率訂在40%的目標是否能因應戰時緊急狀態，仍有極大討論空間，遑論農業部如果拿不出具體辦法，台灣要守住30%的自給率恐怕都不樂觀。

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