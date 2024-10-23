快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

梵中延長主教任命協議 外交部盼改善中國宗教迫害

中央社／ 台北23日電

教廷22日宣布續簽梵中主教任命協議，且效期延長為4年。外交部今天表示，許多中國地下教會的主教及神職人員被迫加入中共控制的愛國會，期盼該協議能夠改善中國的宗教迫害問題。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，梵中2018年9月22日簽署「主教任命臨時性協議」，在2020、2022年兩度續簽，但2年的效期被認為太短，且給外界「不穩定」的印象，因此梵中此次決定將續約的效期加倍延長為4年。

外交部上午回應中央社提問指出，台灣為高度尊重宗教自由的國家，基於此立場，期盼該協議能夠有助改善中國日益嚴重的宗教迫害問題。

外交部表示，教廷雖期盼透過該協議改善中國天主教主教任命問題，但中國違反宗教自由及侵害人權狀況持續惡化，許多中國地下教會的主教及神職人員被迫加入中共控制的愛國會，中國教友的信仰自由面臨嚴重威脅。

外交部也說，將持續觀察相關情勢發展，並與教廷及天主教會推動在人道關懷領域的各項合作，並捍衛宗教自由，持續深化台灣與梵蒂岡的長久邦誼。

中共 人權 信仰 外交部 教廷 梵蒂岡

延伸閱讀

陸國務院發布人事異動 陸外交部前新聞發言人洪磊任外交部部長助理

陸外交部宣布 中梵主教協議再延長4年

陸外交部證實中印已就邊境問題達成協議 並予以積極評價

外交部：台海是國際水域 絕非中國宣稱的內海

相關新聞

周杰倫演唱會秒殺後黃牛喊價30萬 蔣萬安：將加強查緝

歌手周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋連開4場演唱會，今天中午12時開賣。然而，才開賣不久15萬張票就全數秒殺，而黃牛則立刻在社群平台、viagogo網站加價販售，最高喊到30萬。台北市長蔣萬安回應，會加強查緝黃牛票，還笑說自己很多朋友都沒搶到。...

賴清德允研議中山國小改名渭水 吳宗憲：比改教育環境重要？

賴清德總統前幾天到宜蘭參加活動時，立法院前院長游錫堃提議將宜蘭市的中山國小要改名為渭水國小，賴清德隨即指示教育部進行研議...

潭美颱風挾東北季風 氣象署：周五前防強風豪雨

潭美颱風預期將與東北季風產生共伴效應。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，今天至周五嚴防劇烈天氣，東防豪雨、西防強風，戶外行程謹慎評估天氣狀況，盡量避免海邊、山區及溪河活動。嚴防豪大雨的區域包括東半部、北北基、恆春半島；西半部和恆春半島、各離島慎防強陣風。

爭取百億國發基金挹注發展影視平台 李遠：已正式啟動

文化部部長李遠上午前往立法院教育及文化委員會報告業務概況，並備質詢。就立委質疑政府補助台灣影視作品，卻沒有上架的平台一事...

農業部指國內糧食可用7個月 藍委質疑未考量戰時搶購潮

兩岸情勢緊張，農業部報告指出，國內公糧糙米庫存可供國人使用約7個月。國民黨立委李彥秀認為，農業部預估過於樂觀，遑論戰時狀...

六張犁圖書館變殯葬專區？居民嗆黑箱 學者曝問題關鍵

北市六張犁原為北市圖大安分館用地，近來因部分北市議員建議優先評估改為殯葬專區，引發上千民眾連署抗議，要求歸還原該有的圖書館、里民活動中心、社福機構等。學者則指全台各縣市府及民代，對土地聯手黑箱作業事件層出不窮，並點出問題關鍵。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。