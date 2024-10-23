梵中延長主教任命協議 外交部盼改善中國宗教迫害

教廷22日宣布續簽梵中主教任命協議，且效期延長為4年。外交部今天表示，許多中國地下教會的主教及神職人員被迫加入中共控制的愛國會，期盼該協議能夠改善中國的宗教迫害問題。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，梵中2018年9月22日簽署「主教任命臨時性協議」，在2020、2022年兩度續簽，但2年的效期被認為太短，且給外界「不穩定」的印象，因此梵中此次決定將續約的效期加倍延長為4年。

外交部上午回應中央社提問指出，台灣為高度尊重宗教自由的國家，基於此立場，期盼該協議能夠有助改善中國日益嚴重的宗教迫害問題。

外交部表示，教廷雖期盼透過該協議改善中國天主教主教任命問題，但中國違反宗教自由及侵害人權狀況持續惡化，許多中國地下教會的主教及神職人員被迫加入中共控制的愛國會，中國教友的信仰自由面臨嚴重威脅。

外交部也說，將持續觀察相關情勢發展，並與教廷及天主教會推動在人道關懷領域的各項合作，並捍衛宗教自由，持續深化台灣與梵蒂岡的長久邦誼。