台灣捐贈20萬美元 助美國喬治亞州颶風災後重建
海倫颶風9月底侵襲美國東南地區多州，造成重大人員傷亡以及財產損失，駐亞特蘭大辦事處今天代表台灣政府捐贈紅十字會喬治亞州總部20萬美元（約新台幣640萬元），協助受災居民重建家園。
駐亞特蘭大辦事處今天發布新聞稿表示，捐贈儀式有喬治亞州議會台灣連線共同主席、參議員瑞特（Michael Rhett）及眾議員安娜薇茨（Teri Anulewicz）見證。
辦事處指出，亞特蘭大急難救助協會、醫師協會、當地非政府組織代表及相關僑領也在現場分享過往人道及急難救援經驗，辦事處並準備台灣美食及飲品慰問急難救助協會積極救災的辛勞。
辦事處表示，紅十字會喬治亞州總部人員多為首次接觸台灣，十分感謝台灣政府及人民於第一時間的關懷及捐助，稱此為人道援助的最佳展現，每一分錢都是能幫到災民的寶貴資源。
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