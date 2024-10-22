經長稱四接必推動 卓榮泰：努力環評未想到替代方案

民眾黨立委黃珊珊今天說，經濟部長郭智輝上任時曾說四接必推動，但四接還在環評階段，若沒通過是否有替代方案；行政院長卓榮泰說，目前是還沒想到任何替代方案，因為還在努力環評過程。

立法院會繼續進行施政總質詢，黃珊珊指出，國發基金近期推動4個百億元投資，包括環境部的綠色成長基金、文化部的文化創意產業基金與國發基金的智慧健康基金，以及數位發展部的AI生態系發展基金，這些都是由國發基金來投資，金額都是百億。

黃珊珊說，她要幫金管會請命，是否能比照這4大基金，有「第五支箭」促成國內金融科技的獨角獸。卓榮泰表示，當然希望國內金融更開放、更國際、更自由、更創新，如果有周延的計畫、財政能力上可以的話，「當然希望能五箭齊發」。

另外，黃珊珊指出，基隆協和電廠在8月時，都還說將在今年底除役，但台電則說新的燃氣發電組大約7年後才會上線，協和電廠3、4號機還是要繼續運轉，到底要不要除役。環境部長彭啓明說，目前規畫還是要除役，現在只是緊急備用，有一定的時數限制。

黃珊珊表示，郭智輝5月上任時曾說，第四天然氣接收站（四接）必推動、沒有替代方案，但四接還在環評、補件中，萬一環評沒有過，難道環境部只能買單嗎；她認為環境部不是經濟部的環保署，詢問是否有其他替代方案。

卓榮泰說，環境部會做好環評，如果環評真的沒有過，以後協和電廠就沒辦法發電，「目前是還沒想到任何替代方案，因為還在努力環評過程」。