立委提紀念日放假法制化 全教總籲勞動節統一放假

朝野立委提案立法，提升現行「紀念日及節日實施辦法」層級為法律，23日將舉行公聽會。全國教師工會總聯合會支持積極立法，並呼籲將勞動節與教師節列為國定假日、統一放假。

紀念日及節日是否放假，影響人們生活和工商企業運作，台灣民眾黨立院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩、無黨籍立委高金素梅等朝野立委，提案將現屬行政命令層級的「紀念日及節日實施辦法」，提升到法律層級，立法院內政委員會23日將舉行公聽會 ，收集各界意見。

全教總今天召開記者會，理事長侯俊良肯定國會積極立法、回應民意。他說，現行法律層級過低，使行政單位可以各種理由推諉民意，例如各界長期要求五一勞動節列為國定假日，全國一致放假（目前教師、公務員等沒有放假），卻始終未獲得政府回應。

侯俊良表示，勞動節沒有統一放假，衍生許多亂象，也有歧視和分化勞動者的疑慮。學校裡的人員，有人可以放假（如臨時人員、校車司機、技工等），有人不能放假，嚴重干擾作息。教師節也不應該「只紀念、不放假」，應該把假期還給辛苦的教師。

侯俊良呼籲政府「不要再帶頭當惡雇主」，也期盼全體朝野委員支持，將勞動節與教師節都訂為國定假日並全國放假一天，並自明年起實施。