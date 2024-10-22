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三接趕工犧牲工安？民眾黨盼政府徹查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委張啓楷22日爆料中油三接工程有重大疏漏，呼籲應立刻停工改善。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
民眾黨立委張啓楷22日爆料中油三接工程有重大疏漏，呼籲應立刻停工改善。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

中油三接保冷管工程出大包，政府竟為了能源配比繼續趕工？應先改善工安才是！」民眾黨立委張啓楷22日表示，三接工程近日出現高層要求邊施工、邊更換管線的狀況，且過程中還使用國際禁用材料，廠商還竟偽造檢驗報告，政府也涉嫌包庇，應該立刻停工徹查！民眾黨立委林國成則呼籲工程會與勞動部主動調查。

用氟氯烴破壞環境

張啓楷爆料說，中油三接的保冷管工程，從2月起廠商就一直送不合格的材料，廠商甚至還在8月偽造檢驗報告，而中油基層原本依法抽檢，並將廠商不合格材料退回，9月中油基層甚至拒絕廠商改善安全的展延報告，要求廠商11月底前改善，否則將不使用其材料，但廠商至今還未改善。

「高層居然要求邊施工邊改善！」張啓楷痛批，中油高層為了讓三接如期完工，竟要求基層邊用邊換，而且此次有問題管線長達8千平方米，若正常施工需要1年才能完工，如今邊用邊換恐造成嚴重工安危機。

他也指出，中油竟使用《蒙特婁公約》禁用的氟氯烴，不只有環境污染疑慮，也會讓台灣國際聲譽受損。

立委索資又不給

張啓楷不滿指出，辦公室向中油索資案件的契約書影本，還有與承包商往來的公文影本，但中油卻沒有給契約書本文影本，僅有企劃案契約之保冷規範，廠商對台電的公文全部沒提供，還遺漏「確定報告造假，拒絕展延」與「不合格材料超過8千平方米」兩份關鍵公文，是透過吹哨者爆料才得知。

「不能為了達成能源配比而犧牲工安！」民眾黨副總召吳春城表示，此次不合格管線的長度是三接工程有史以來最長，且廠商不只造假報告，還無視基層要求改善的指令，高層還涉嫌包庇，因此呼籲中油需將有問題管線「全部更換」完畢才能履約驗收，驗收完成前不得試運轉。

民眾黨立委林國成強調，不只經濟部與中油、台電，勞動部與工程會也應該組成專案小組徹查此案。

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