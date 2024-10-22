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副總統蕭美琴低調走訪池上 相約明年秋收一定來

中央社／ 台東縣22日電
池上即將舉辦秋收藝術季，副總統蕭美琴到台東池上參訪，遊客在藝術季舞台偶遇副總統十分驚喜。圖／取自林建宏臉書
池上即將舉辦秋收藝術季，副總統蕭美琴到台東池上參訪，遊客在藝術季舞台偶遇副總統十分驚喜。圖／取自林建宏臉書

副總統蕭美琴昨天低調到台東池上鄉，走訪金牌農村-萬安社區、欣賞漂鳥197的裝置藝術，在秋收稻穗藝術節會場的天堂路美景拍照，並約定「明年池上秋收藝術節一定會來」。

池上鄉長林建宏告訴中央社記者，原本邀約副總統蕭美琴參加「池上秋收稻穗藝術節」、以及「2024慢城年會in池上」的活動，但副總統行程滿檔無法前來參加；昨天下午特別安排來到池上，走訪剛獲得金牌農村的萬安社區、欣賞漂鳥197的裝置藝術，再轉往秋收會場感受稻浪無敵美景。

林建宏說，副總統是第一次來到萬安社區，也是第一次欣賞天堂路，對黃澄澄稻浪美景十分驚艷，聽取台灣好基金會與文化藝術協會的介紹，肯定「秋收」儼然成為池上的品牌，並相約明年一定要來池上參加秋收藝術節活動。

林建宏表示，副總統蕭美琴在池上第一站參觀萬安「稻米原鄉館」，村長魏榮增等人導覽解說，還品嚐近期由媽媽教室研發的米珍珠奶茶，米珍珠是選自池上良質米研磨成，顆顆晶瑩剔透，入口微香有嚼勁，副總統讚不絕口。

由台東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的池上秋收稻穗藝術節，今年邀請到同年度獲得金曲獎肯定的田馥甄 （最佳華語女歌手）、許富凱（最佳台語男歌手）以及長濱國中的「海子樂團」演出，將於26、27日登場。

台東 蕭美琴 藝術節

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