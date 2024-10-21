人權會副主委王幼玲率團訪菲律賓 強化人權交流合作

人權會今天表示，人權會副主委王幼玲等人10月中旬前往菲律賓進行人權交流，分享台灣從威權走向民主過程、2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家等，實質促進台菲雙方人權議題的合作。

國家人權委員會晚間透過新聞稿表示，王幼玲與人權委員葉大華、田秋堇，10月中旬前往菲律賓進行人權交流，與國家層級的菲律賓人權委員會就人權機構監督機制、人權教育、兒童權利中心運作、國家詢查經驗與區域辦公室間分工協調等議題深入晤談。

人權會指出，人權會主委陳菊請代表團代轉信函，表達高度期待借鏡該會成功的人權實踐歷程。菲律賓人權委員會也在其官方臉書發布台灣國家人權委員會到訪訊息，並肯定人權會同樣是遵循「巴黎原則」的人權機構。

人權會提到，菲律賓人權委員會成立於1987年，人權委員是經由總統提名任命，台灣國家人權委員會已多次與菲律賓人權會實質合作，此行是雙方繼9月亞太地區國家人權機構論壇在泰國召開2024年會進行互動之後，再次由台灣人權會抵菲律賓拜會。

人權會解釋，拜會由菲律賓人權會主任委員帕爾‧拉托克（RICHARD PAAT.PALPAL-LATOC）親自接待、主持，會中菲律賓完整分享人權教育與推廣具體計畫、如何與在地社群互動的方法、氣候變遷國家詢查的方式與成果、保護辦公室與政策連結中心等部門的功能與角色。

人權會透露，會中台灣人權會也提出參與國際人權交流、針對核心公約研提國家報告獨立評估意見、女性空服員服儀規範申訴案件調查，並發布外籍漁工、移工、身心障礙受刑人權益等經驗。

王幼玲在會中說明，台灣從威權走向民主的過程、2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家、原住民人口數占總人口2.5%，原住民族代表席次占國會總席次5%等台灣人權的具體進展。

人權會強調，這次拜會菲律賓人權會、國家原住民族委員會、雅典耀人權中心、亞洲兒童權利聯盟及移工國際等，有助增進台菲雙邊人權機關的深層了解，更實質促進雙方在人權議題的合作方向。