桃園市中心最大水岸重劃 「麗寶南法莊園」繁華自然一步到位

水岸景觀宅向來受到購屋族喜愛，除享有景觀優勢外，往往較一般住家更具有保值性，位於桃園市區的小檜溪重劃區，是桃園市中心最大水岸重劃，加上交通優勢，短短幾年間，吸引大量桃園在地換屋客與雙北移居客戶，成為藝文特區之後的新熱點。

小檜溪重劃區是桃園市中心最大水岸重劃。 圖／麗寶南法莊園 提供

小檜溪重劃區面積約39.94公頃，位處桃園核心地段，鄰近桃園火車站、大有特區、藝文特區三大商圈，鄰近捷運綠線G09站與G08站兩大站點，區內有東門、南崁溪行經，綠地公園多，一次享有繁華商圈與水岸景觀優勢，因此發展初期就受到許多上市櫃與雙北豪宅建商青睞，包含國泰、遠雄、亞昕、東騰、璞園、三本、昭陽、定泰、麗寶建設等品牌進駐推案。

小檜溪重劃區不僅受到建商支持，壽險業者也看好未來發展，國壽佈局小檜溪特區1500坪商業用地，興建20層商辦大樓，規劃商場進駐；南山人壽則以11.7億元大手筆購置22層自用辦公大樓，讓小檜溪重劃區成為水岸住宅、辦公、商場全方位的地段。

小檜溪重劃區位於桃園市中心，擁有捷運綠線G09站與G08站兩大站點交通優勢。 圖／桃園市政府捷運工程局 提供

市場評估：小檜溪重劃區與雙北的大直水岸重劃區、江翠重劃區發展條件類似，均是稀有水岸景觀重劃區，享有房價保值的利器，外界更看好未來捷運綠線通車後帶來的漲幅，目前區域內水岸景觀指標大案「麗寶南法莊園」系列即受到不少購屋族關注。

小檜溪重劃區，集結重劃區、水岸、商圈、公園綠地等優勢。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園」系列為麗寶集團旗下個案，目前主推「麗寶南法莊園-蒙地卡羅」、「麗寶南法莊園-普羅旺斯」兩大個案，「麗寶南法莊園-蒙地卡羅」已全新完工，可立即交屋，主力產品為57坪3+1房，享雙主臥，前後陽台空間，為稀有水岸景觀宅，享永久景觀棟距。公設豐富，規劃接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、兒童遊戲區、KTV等。

「麗寶南法莊園」系列大受歡迎，其中「麗寶南法莊園-蒙地卡羅」已全新完工，可立即交屋。 圖／麗寶南法莊園 提供

「麗寶南法莊園-普羅旺斯」正對東門溪，已進入完工倒數，主力產品為33坪，正3房規劃，訴求戶戶邊間格局優勢與高坪效。對比雙北、新竹高房價，桃園為房價凹陷區，個案目前以輕鬆總價受到客戶歡迎。

業者表示，小檜溪重劃區進入實質開發階段，近期行政院正式通過桃竹苗大矽谷計劃與台商回流效應，更為桃園帶來大量就業機會，剛性需求強勁，不僅吸引桃園在地客層，也有不少脫北客首選該區作為購屋地點，更鞏固當地價格，依照最新統計，自2021年以來，G09與G08站囊括桃園捷運綠線各站房價漲幅前2名。

業者強調，水岸重劃宅往往成為周邊區域房價指標，越稀有的產品越能保值增值，目前小檜溪線上個案選擇不多，且以成屋銷售的僅「麗寶南法莊園」，一舉享有水岸景觀與捷運優勢，是稀有中的稀有，2026年捷運綠線正式通車後，更可能為房價帶來正面效應，最後搶搭桃園小檜溪甜蜜價的黃金時期正是現在。

麗寶南法莊園

貴賓專線 : 03-355-2888

接待會館 : 桃園市桃園區朝陽街301巷8號14樓

個案網址 : https://www.newland.tw/one/southern_castles/?2024-03-19

建築行銷 : 新聯陽實業機構-新聯智廣告