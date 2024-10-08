豪雨坍方「蓬萊陵園」傳災情！國寶集團徒手清理、3天沒水電

山陀兒颱風造成全台各地災情不斷，連先人最後的家園也未能倖免！颱風外圍環流帶來的豪大雨在新北市金山區造成嚴重土石流災害，位於金山仰佛大道上的「蓬萊陵園」，不只水漫園區，部分區域也受到毀損，臨時管理者國寶集團指出，國寶團隊已於第一時間啟動緊急應變措施，積極推進塔內清潔 、骨灰安置 ，園區整理等善後工作，為確保安全，「蓬萊陵園」暫停對外開放，開放時間將另行公告。

金山仰佛大道上的「蓬萊陵園」因山陀兒颱風暴雨釀災情。 圖／國寶集團

山陀兒颱風日前襲台，減弱為低氣壓後，依舊為北台灣帶來驚人雨勢，金山區10月4日豪雨造成坍方、落石、土石流，不僅使「蓬萊陵園」兩條聯外道路因坍方而中斷，園區內堆滿土石泥沙，土石流更衝破祥雲觀寶塔後牆，造成寶塔一樓、二樓及地下一樓部分區域毀損。園方表示，受影響的塔位數目前仍在統計中，園方已全力以赴、盡快將遭受波及的先人骨灰一一移出，設置臨時安靈區安置。

土石流衝破祥雲觀寶塔後牆，造成寶塔部分區域毀損。 圖／國寶集團

據了解，「蓬萊陵園祥雲觀寶塔」為展雲事業股份有限公司所有，因展雲吸金案遭到查封，為持續服務家屬，新北市政府委託國寶集團作為臨時管理者，代管園區並提供民眾追思祭拜服務。

此次園區遭遇有史以來最為嚴峻的水患襲擊，讓人始料未及，國寶集團展現專業、誠意與絕高水準的應變力，迅速投入救災，團隊在園區沒水沒電的狀態下，仍盡力清潔。為尊重先人，塔內損壞的部分皆以人力徒手方式清理，避免機具作業傷害先人骨灰、對先人不敬，人力作業也較能避免不穩定的建築體再受震盪。

臨時代管者國寶集團迅速投入緊急救災，至今已連續三天。 圖／國寶集團

國寶集團表示，團隊已連續在園區緊急救災處理三天，救災小組當務之急是針對園區聯外道路的坍方地段進行緊急搶修，確保救災人員的進出安全，並全面投入祥雲觀寶塔骨灰安置與清潔作業，保障後續使用安全，也將竭盡所能、清理園區內的土石流和泥沙，並對受損區域進行安全評估，期待早日恢復原貌。

國寶集團也於今日發出聲明：因園區修復工程浩大，不得不自即日起暫停對外開放，國寶集團對大眾的理解與支持表達感謝，將適時舉辦安靈法會，並持續與有關單位合作，全力做好善後措施，以告慰先人，表達對家屬的深切關懷。