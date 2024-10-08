快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

豪雨坍方「蓬萊陵園」傳災情！國寶集團徒手清理、3天沒水電

文／ 黎允之

山陀兒颱風造成全台各地災情不斷，連先人最後的家園也未能倖免！颱風外圍環流帶來的豪大雨在新北市金山區造成嚴重土石流災害，位於金山仰佛大道上的「蓬萊陵園」，不只水漫園區，部分區域也受到毀損，臨時管理者國寶集團指出，國寶團隊已於第一時間啟動緊急應變措施，積極推進塔內清潔 、骨灰安置 ，園區整理等善後工作，為確保安全，「蓬萊陵園」暫停對外開放，開放時間將另行公告。

金山仰佛大道上的「蓬萊陵園」因山陀兒颱風暴雨釀災情。 圖／國寶集團
金山仰佛大道上的「蓬萊陵園」因山陀兒颱風暴雨釀災情。 圖／國寶集團

山陀兒颱風日前襲台，減弱為低氣壓後，依舊為北台灣帶來驚人雨勢，金山區10月4日豪雨造成坍方、落石、土石流，不僅使「蓬萊陵園」兩條聯外道路因坍方而中斷，園區內堆滿土石泥沙，土石流更衝破祥雲觀寶塔後牆，造成寶塔一樓、二樓及地下一樓部分區域毀損。園方表示，受影響的塔位數目前仍在統計中，園方已全力以赴、盡快將遭受波及的先人骨灰一一移出，設置臨時安靈區安置。

土石流衝破祥雲觀寶塔後牆，造成寶塔部分區域毀損。 圖／國寶集團
土石流衝破祥雲觀寶塔後牆，造成寶塔部分區域毀損。 圖／國寶集團

據了解，「蓬萊陵園祥雲觀寶塔」為展雲事業股份有限公司所有，因展雲吸金案遭到查封，為持續服務家屬，新北市政府委託國寶集團作為臨時管理者，代管園區並提供民眾追思祭拜服務。

此次園區遭遇有史以來最為嚴峻的水患襲擊，讓人始料未及，國寶集團展現專業、誠意與絕高水準的應變力，迅速投入救災，團隊在園區沒水沒電的狀態下，仍盡力清潔。為尊重先人，塔內損壞的部分皆以人力徒手方式清理，避免機具作業傷害先人骨灰、對先人不敬，人力作業也較能避免不穩定的建築體再受震盪。

臨時代管者國寶集團迅速投入緊急救災，至今已連續三天。 圖／國寶集團
臨時代管者國寶集團迅速投入緊急救災，至今已連續三天。 圖／國寶集團

國寶集團表示，團隊已連續在園區緊急救災處理三天，救災小組當務之急是針對園區聯外道路的坍方地段進行緊急搶修，確保救災人員的進出安全，並全面投入祥雲觀寶塔骨灰安置與清潔作業，保障後續使用安全，也將竭盡所能、清理園區內的土石流和泥沙，並對受損區域進行安全評估，期待早日恢復原貌。

國寶集團也於今日發出聲明：因園區修復工程浩大，不得不自即日起暫停對外開放，國寶集團對大眾的理解與支持表達感謝，將適時舉辦安靈法會，並持續與有關單位合作，全力做好善後措施，以告慰先人，表達對家屬的深切關懷。

相關新聞

新光金電子投票 外資贊成「新新併」比重超過7成

．新光金控對「新新併」（新光金與台新金合併）的電子投票結果曝光。集保公司對股東會的電子投票結果已出爐，根據集保統計，此次總表決權數為38億7874萬股，其中，贊成新新併股數為27億6448萬股，反對票為3億1784萬股，另外，棄權8億2241萬股，因此，贊成者占總表決權數比重大約71%。反對者則占比8%左右。

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

卓越新聞獎今天公布入圍名單。在平面及網路（文字）類獎項部分，聯合報入圍3件；在新聞攝影獎部分，聯合報入圍2件。在不分媒體...

柯文哲貼身女帳房潛逃日本？北檢：角色待調查釐清

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，今天周刊爆料，隨著前台北市長、民眾黨主席柯文哲大帳房李文宗和威京集團主席沈慶京心腹朱亞虎羈押禁見，另有一名尚未浮出檯面的柯文哲貼身女帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜出逃日本，甚至被柯叮嚀「要保護好身邊的錢」，被視為案情另一大破口。

影／假車牌充斥 洪孟楷籲法務部積極杜絕偽造車牌亂象

針對假車牌充斥，立委洪孟楷上午在立法院舉行「AB車牌！犯罪集團的免死金牌？修法提高罰鍰改善交安治安讓民眾心安」記者會，表...

中市新兵車誤播中國軍教片 民政局：嚴厲譴責追究責任

立委沈伯洋詢問役政司二五七旅步一營，新兵上月23日搭乘中市府委外遊覽車前往嘉義中坑營區，民政局指出，遊覽車司機誤播中國軍...

民調／近75％民眾不贊成廢颱風假 近8成支持各地政府決定

日前山陀兒颱風襲台，因其路徑詭譎難以預測，部分縣市雨量、風勢驚人，部分縣市風雨不強卻放颱風假，颱風假該不該放引發討論。鏡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。