蕭副總統：強化空間管理 確保海洋領域主權

副總統蕭美琴今天出席海洋空間規劃論壇時表示，為確保台灣在海洋領域的主權與資源安全，必須持續強化海洋空間管理，提高對海洋活動的監管能力，如海洋邊界劃定等作為。

總統府透過新聞稿指出，蕭副總統今天在交通部次長林國顯、台灣海洋產業聯合會理事長邱永芳及台灣大學工學院院長江茂雄等人陪同下，出席「我國海洋空間規劃與海洋產業發展之影響論壇」。

蕭副總統致詞時說，總統賴清德520就職演說特別提到，要為台灣這個海洋國家訂定「探索海洋」的明確方向，而她過去在花蓮服務期間，也一直在推動「海洋產業廊帶計畫」，希望東部除發展傳統觀光產業，還有更多元產業發展的機會，如東部海洋深層水資源豐富，帶動周邊產業發展。

蕭副總統表示，期待政府與民間對海洋都有更前衛、清晰的認識，海洋不該是限制台灣足跡的邊界，而是帶領台灣走向世界的橋梁。她說，政府或民間都應更加重視海洋相關產業，保護海洋資源，以海洋作為教育和連結世界的媒介，讓台灣無愧於海洋國家的美名。

蕭副總統指出，過去台灣在海洋開發上以漁業及航運為主，隨著離岸風電、海事工程，還有國防產業等需求調整，海洋空間的使用更密集、密度更高，因此，政府對於海洋的規劃，除在海域安全、環境保護、文化教育、產業發展、海洋法制之外，也應擬定更明確目標。

她強調，除要確保多元海洋活動的平衡與協調，政府也要防止資源過度開發，避免影響生態、氣候變遷，海洋資源的安全與穩定，連帶影響國家整體發展及安全。

蕭副總統表示，為確保台灣在海洋領域的主權與資源安全，政府必須持續強化海洋空間管理，提高對海洋活動的監管能力，包括對海洋邊界的劃定、海洋資源的管理，以及海洋生態的保護，思考如何更有效益、更有秩序、更有保障進行海洋整體開發與管理。

蕭副總統指出，推動海洋空間規劃與產業發展需要大家同心協力，政府透過完善政策架構，與產業界緊密溝通，建立重要對話平台，共同發揮台灣海洋國家優勢，實現海洋資源合理運用及保護，接軌國際趨勢，落實2050年淨零轉型的目標。