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這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎
卓越新聞獎今天公布入圍名單。在平面及網路（文字）類獎項部分，聯合報入圍3件；在新聞攝影獎部分，聯合報入圍2件。在不分媒體類別部分，聯合報也入圍2件。其中「不見血的戰爭 駭客衝擊地緣政治 」同時入圍不分媒體類的「財經新聞獎」與「新聞敘事創新獎」，聯合報共計6件作品入圍。
卓越新聞獎基金會表示，今年各類參賽件數為：平面及網路（文字）類作品件數為249件、新聞攝影獎為81件、電視及網路(影音)類為225件、廣播類及網路（音頻）類為60件、不分媒體類別獎項共為246件。今年卓新獎參賽總件數為861件，競爭相當激烈，經過一個多月的評審作業，共選出99件入選作品，各獎項得獎名單將於11月19日下午2點，於誠品生活松菸店B1表演廳揭曉。
●聯合報入圍名單如下
突發新聞獎：
陸船翻覆全紀實－兩岸關係地動天搖 / 聯合報
蔡家蓁 、李成蔭、林政忠、王慧瑛
特寫新聞獎：
25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴 / 聯合報
死刑三部曲：死刑犯逃死、鄭捷伏法專題、死囚提釋憲 / 聯合報/聯合報地方社會中心
單張新聞攝影獎：
0.01秒逆轉勝！永不放棄的「霖」門一腳 / 聯合報季相儒
5法闖關立院大亂鬥 / 聯合報許正宏
●不分媒體類：
財經新聞獎：
不見血的戰爭 駭客衝擊地緣政治 / 聯合報
林秀姿、洪欣慈、林雨荷、蔡佩蓉、馬瑞璿
新聞敘事創新獎：
不見血的戰爭 駭客衝擊地緣政治 / 聯合報
林秀姿、洪欣慈、林雨荷、蔡佩蓉、馬瑞璿
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