快訊

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
聯合報攝影記者季相儒以「0.01秒逆轉勝！永不放棄的「霖」門一腳」，入圍新聞攝影類單張新聞攝影獎。圖為杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，中華隊黃玉霖（左）在最後「劈腿」以輪子先壓線，擊敗雙手高舉提前慶祝的南韓隊鄭喆元，以0.01秒之差神奇摘金。記者季相儒／攝影
聯合報攝影記者季相儒以「0.01秒逆轉勝！永不放棄的「霖」門一腳」，入圍新聞攝影類單張新聞攝影獎。圖為杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，中華隊黃玉霖（左）在最後「劈腿」以輪子先壓線，擊敗雙手高舉提前慶祝的南韓隊鄭喆元，以0.01秒之差神奇摘金。記者季相儒／攝影

卓越新聞獎今天公布入圍名單。在平面及網路（文字）類獎項部分，聯合報入圍3件；在新聞攝影獎部分，聯合報入圍2件。在不分媒體類別部分，聯合報也入圍2件。其中「不見血的戰爭　駭客衝擊地緣政治 」同時入圍不分媒體類的「財經新聞獎」與「新聞敘事創新獎」，聯合報共計6件作品入圍。

卓越新聞獎基金會表示，今年各類參賽件數為：平面及網路（文字）類作品件數為249件、新聞攝影獎為81件、電視及網路(影音)類為225件、廣播類及網路（音頻）類為60件、不分媒體類別獎項共為246件。今年卓新獎參賽總件數為861件，競爭相當激烈，經過一個多月的評審作業，共選出99件入選作品，各獎項得獎名單將於11月19日下午2點，於誠品生活松菸店B1表演廳揭曉。

●聯合報入圍名單如下

突發新聞獎：

陸船翻覆全紀實－兩岸關係地動天搖 / 聯合報

蔡家蓁 、李成蔭、林政忠、王慧瑛

特寫新聞獎：

25個台北租屋故事　被剝奪的居住尊嚴 / 聯合報

死刑三部曲：死刑犯逃死、鄭捷伏法專題、死囚提釋憲 / 聯合報/聯合報地方社會中心

單張新聞攝影獎：

0.01秒逆轉勝！永不放棄的「霖」門一腳 / 聯合報季相儒

5法闖關立院大亂鬥 / 聯合報許正宏

●不分媒體類：

財經新聞獎：

不見血的戰爭　駭客衝擊地緣政治 / 聯合報

林秀姿、洪欣慈、林雨荷、蔡佩蓉、馬瑞璿

新聞敘事創新獎：

不見血的戰爭　駭客衝擊地緣政治 / 聯合報

林秀姿、洪欣慈、林雨荷、蔡佩蓉、馬瑞璿

聯合報攝影記者許正宏以「5法闖關立院大亂鬥」，入圍新聞攝影類單張新聞攝影獎。圖為立法院院會進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中）趁機欲占領主席台，自高處摔落。記者許正宏／攝影
聯合報攝影記者許正宏以「5法闖關立院大亂鬥」，入圍新聞攝影類單張新聞攝影獎。圖為立法院院會進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中）趁機欲占領主席台，自高處摔落。記者許正宏／攝影

戰爭 網路

延伸閱讀

楊繡惠和徐乃麟吵不完 吳宗憲「誰先翻臉誰就是輸家」

親俄駭客不斷擾台 立委憂：國慶日快到 恐再一波攻擊

賀軍翔不起訴後將露面 牽2最愛林依晨、許瑋甯現身

金鐘59／今年不再動員拉票 「飢餓遊戲」人氣獎仍暫居第二

相關新聞

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

卓越新聞獎今天公布入圍名單。在平面及網路（文字）類獎項部分，聯合報入圍3件；在新聞攝影獎部分，聯合報入圍2件。在不分媒體...

柯文哲貼身女帳房潛逃日本？北檢：角色待調查釐清

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，今天周刊爆料，隨著前台北市長、民眾黨主席柯文哲大帳房李文宗和威京集團主席沈慶京心腹朱亞虎羈押禁見，另有一名尚未浮出檯面的柯文哲貼身女帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜出逃日本，甚至被柯叮嚀「要保護好身邊的錢」，被視為案情另一大破口。

影／假車牌充斥 洪孟楷籲法務部積極杜絕偽造車牌亂象

針對假車牌充斥，立委洪孟楷上午在立法院舉行「AB車牌！犯罪集團的免死金牌？修法提高罰鍰改善交安治安讓民眾心安」記者會，表...

中市新兵車誤播中國軍教片 民政局：嚴厲譴責追究責任

立委沈伯洋詢問役政司二五七旅步一營，新兵上月23日搭乘中市府委外遊覽車前往嘉義中坑營區，民政局指出，遊覽車司機誤播中國軍...

民調／近75％民眾不贊成廢颱風假 近8成支持各地政府決定

日前山陀兒颱風襲台，因其路徑詭譎難以預測，部分縣市雨量、風勢驚人，部分縣市風雨不強卻放颱風假，颱風假該不該放引發討論。鏡...

照片看歷史／1955年美副國務卿胡佛訪台 我盼增加美援

1955年10月8日，時任美國副國務卿胡佛，國際合作總署署長賀利斯特等一行12人，當晚8時15分由南韓漢城（現首爾）乘專機抵達台北，胡佛抵台後發表書面聲明，盛讚我在經濟社會及國防上之成就，並對自由中國人民在目前艱苦環境中堅忍不拔的精神備致崇敬之意，並特別強調稱：美對中國人民之友誼及崇敬為推動美對中華民國政府關係之原動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。