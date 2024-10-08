中市新兵車誤播中國軍教片 民政局：嚴厲譴責追究責任

立委沈伯洋詢問役政司二五七旅步一營，新兵上月23日搭乘中市府委外遊覽車前往嘉義中坑營區，民政局指出，遊覽車司機誤播中國軍教片一事，該車輪播影片未符合先播逃生措施規範，涉及兩岸政治敏感議題更不容許，業者顯有嚴重疏失，民政局將召開會議檢討，嚴厲譴責，並將嚴正追究業者責任。

民政局表示，遊覽車誤播中國軍教片一事純為遊覽車公司自行撥放，非市政府契約規定及要求，此行為嚴重違反契約規定，民政局嚴厲譴責，並將嚴正追究業者責任。

江姓司機向民政局說明，他當天是用YouTube輪播電影，不清楚播放的影片為何?進一步詢問他平時多利用YouTube觀看喜劇、警察及戰爭類型影片，其中包括中國影片，推測經大數據推薦，在輪播時才出現相關影片。

上傳訊息的新兵向民政局表示，該片係快到營區時看到，覺得奇怪順手拍下上傳個人THREADS社群帳號。負責帶隊的北屯區公所人員則說明，因這梯次役男有82人，分兩部遊覽車載往營區，護送人員因遊覽車已坐滿42位役男，僅能坐在司機旁，但司機座位螢幕沒聲音，且畫面只有印象司機播放古裝片，因沒全程看電視螢幕，故沒有發現任何中國軍教片之片段，若有發現一定會制止。

民政局說明，依採購契約，車輛初行駛30分鐘內，應播放車輛配備及安全逃生措施等影片，該車輛並未依規辦理。另該車輪播影片未符合規範，涉及兩岸政治敏感議題更不容許，業者顯有嚴重疏失，民政局將召開會議檢討給予懲處，並函知業者務必落實契約規定，並針對駕駛加強教育訓練，車上除播放車輛配備及安全逃生措施等影片外，禁播其他影片，避免類似情形再次發生。

另外，針對護送人員未有立即制止播放情形，民政局調查後已送考績會議處，並再次督促護送人員，倘若車輛行駛中駕駛播放不宜影音，請務必拍照存證、立即反映制止及通報本府領隊人員，杜絕違規爭議。