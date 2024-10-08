親俄駭客擾台 立委：國慶恐再攻擊

親俄駭客不斷擾台，從公家機關一路攻擊到一般企業。立委昨天在立法院交通委員會質詢數發部長黃彥男，指駭客攻擊若真是政治因素，國慶日快到了，會不會再出現一波攻擊；黃彥男回應已提升警戒，會加強防護。

聯電前天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，新竹地檢署表示密切關注中，已請新竹調查站派員了解，後續建立連繫窗口；妨害電腦使用罪屬告訴乃論，會視情況決定是否立案偵辦。

親俄駭客NoName057自九月中旬開始攻擊台灣，先攻擊政府、金融單位，近日目標轉移至企業，陸續攻擊聯電、台塑化、緯創等企業，讓高科技業及指標產業成為新的重災區。三家企業網站周末公布重訊，證實官網遭駭客以DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，已啟動相關防禦機制，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩，對公司營運無重大影響。

國民黨立委林沛祥表示，駭客不會主動挑釁人，每次攻擊都有目的，也必須有效，俄羅斯、北韓都是駭客最強國家，若真要防護，一個企業體根本防不住。這次駭客攻擊究竟是政治因素？還是單純覺得好玩？除了DDoS攻擊外，會不會有病毒？十月十日國慶日快到了，如果未來還有攻擊，數發部怎麼因應。

黃彥男說，俄羅斯駭客此次攻擊的不只台灣，還有荷蘭等國，目前看起來都是DDoS攻擊，數發部對資安攻擊有事前、事中、事後因應機制。目前已全員動員，提升警戒，會加強監測、防護。

民眾黨立委林國成說，駭客技術日新月異，打詐之外，也應注意資安、駭客等問題；黃彥男說，數發部有聯防相關機制，目前都沒有造成資料外洩，這也是民間業者的努力。