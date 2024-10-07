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蕭副總統接見海洋國際論壇成員 盼促台灣永續發展

中央社／ 台北7日電

副總統蕭美琴今天接見「2024台灣海洋國際論壇成員」時表示，台灣作為島國，與海洋息息相關，生計和生存都依賴海洋，因此，海洋政策是非常重要的公共政策議題，她期盼各專家學者藉由論壇有更進一步的交流，促進台灣永續發展。

總統府晚間發布新聞稿指出，訪賓一行由海洋委員會主任委員管碧玲陪同，前往總統府拜會蕭副總統。

副總統致詞時首先代表總統賴清德及台灣政府表達熱烈歡迎，她說，論壇成員來自區域各地，都是海洋事務領域專家。台灣作為島國，生計和生存都與海洋息息相關，無論是海上貿易、經濟連結、海洋安全、氣候挑戰及海洋永續資源利用，對台灣而言都是非常重要的公共政策議題。

蕭副總統指出，2018年海洋事務委員會成立，展現政府全面整合海洋事務的承諾；這幾年來也在台灣舉辦海洋國際論壇，她很高興今年活動將在她的家鄉台南舉行，從海洋的角度來看，台南是最早與國際社會聯繫的城市，今年也慶祝建城400年。

副總統提到，台灣的歷史歷經殖民占領、戒嚴時期到轉型為民主國家，因而更形複雜，但周遭環境也讓台灣更具韌性；必須做更多努力，確保台灣永續發展，維持社會繁榮所需的穩定性。

公共政策 永續 總統府

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