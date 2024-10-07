以哈衝突周年…呼叫器爆炸案擺一邊 以色列駐台代表：台以關係牢固
以色列駐台代表游瑪雅今天表示，涉及台灣業者的黎巴嫩呼叫器爆炸案引發台灣各界關注，不過以色列與台灣的關係依然牢固，並且基於共同價值觀，台以雙方維繫著良好的溝通管道。
路透社報導，貼有台灣業者金阿波羅公司標籤的呼叫器上月在黎巴嫩連環爆，造成伊朗撐腰的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）成員死傷慘重，以色列沒承認也沒否認涉入其中。
華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，了解真主黨調查進度的不具名人士指出，以色列已滲透真主黨的裝備供應鏈，呼叫器在運送前就已被改裝。
紀念以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊一周年，游瑪雅（Maya Yaron）今天在台北向記者發表談話，針對呼叫器爆炸案，她不願正面回應。
她說：「在台灣或許這起事件備受關注，不過就我們的觀點，在以色列，我們經歷納斯拉勒，我們經歷來自伊朗的飛彈襲擊。」游瑪雅提及的納斯拉勒是指真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），他因以色列空襲貝魯特而喪命；至於伊朗的飛彈襲擊，則是指伊朗針對以色列發動的報復性攻擊。
游瑪雅表示：「藉由各種手段，我們竭盡所能對抗真主黨、哈瑪斯、青年運動（Houthi）。」
猶如多數國家，以色列與台灣沒有邦交，不過台灣把以色列視為重要的民主夥伴，並於去年哈瑪斯襲擊後，給與以色列強而有力的支持。
被問到呼叫器爆炸案牽扯到台灣是否損及台以關係，游瑪雅指出，她不擔心台以關係會受到任何影響。
她說：「我認為台以關係是牢固的，而且雙方關係是植基於民主價值、自由價值，以及讓我們團結一致的諸多元素，這就是為何我們互信互諒。」
游瑪雅表示：「自從去年10月7日以來，針對這場持續進行中的戰爭，其中的諸多議題，我們一直保持聯繫；針對各項事宜，我們都維持著暢通的溝通管道。」
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