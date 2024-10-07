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國合會新任秘書長黃玉霖：盼創更多台灣模式

中央社／ 台北7日電
國合會新任秘書長黃玉霖今天到任。圖／聯合報系資料照片
國合會新任秘書長黃玉霖今天到任。圖／聯合報系資料照片

國合會新任秘書長黃玉霖今天到任，他於交接典禮表示，國合會推動的「台灣援外模式」揚名全球，期望在未來3年，能進一步發揮台灣科技優勢與經驗，創造更多的台灣模式。

國合會晚間發布新聞稿指出，國合會今天舉行秘書長交接典禮，在外交部政務次長吳志中監交下，由黃玉霖接任國合會秘書長一職。

黃玉霖曾任台灣民主基金會執行長、交通部政務次長、交通大學主任秘書、海基會主任秘書、經建會有給職顧問等職務，具備中央與地方行政經驗、亞太經合會（APEC）、兩岸事務和民主外交等經驗。

吳志中表示，黃玉霖的專業背景跨科技發展、基礎建設、大型專案管理等，非常適合帶領國合會共同實踐外交部長林佳龍所推行的經貿外交，落實部長榮邦、固邦的目標，國合會的角色在未來將更為重要。

黃玉霖則說，因學術背景相關，感到跟國合會特別親密，上任後將會盡心盡力，落實新的國際發展合作政策；在台灣極為艱困的外交環境，國合會推動的「台灣援外模式」揚名全球，已成為其他國家效法的對象。

黃玉霖說，期望在未來3年，透過在教育、婦女賦權、農業、公共衛生、資通訊、環境等傳統合作的基礎上，進一步發揮台灣科技優勢與經驗，開創ICT、AI、綠能、ESG、永續基礎建設等新的合作範疇與計畫，擴大對邦交國的服務。

黃玉霖也提及，期許國合會可以擴大多邊合作與在地連結，以「包容性」創造更多的台灣模式。

主任 吳志中 外交部

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