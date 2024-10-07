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王月捐屏風基金會創始基金 當代傳奇獲傳承力量

中央社／ 台北7日電

當代傳奇劇場「傳奇風雅．柒」6日在戲曲中心演出，在全場觀眾見證下，屏風文教基金會董事長王月宣布將基金會創始基金200萬捐給當代傳奇藝術文化基金會，盼拋磚引玉，支持表演藝術發展。

根據當代傳奇劇場今天發布的新聞資料，1986年，由李國修帶領的屏風表演班和吳興國創立的當代傳奇劇場，分別在台灣帶起了現代劇場和戲曲創新的革命，38年來創作了無數經典作品。李國修為了人才的培養和永續經營，在2001年成立了財團法人屏風文教基金會，遺憾的是，李國修已於2013年離世。

王月在捐贈儀式上表示，1986年當代傳奇演出改編自「馬克白」的「慾望城國」，「看完演出之後，國修為這齣好戲感到震撼，在觀眾席內感動到哭。」王月說這次捐贈，可以延續國修培育劇場與藝術人才的畢生心志，也注挹了他所深愛的當代傳奇劇場，「我相信國修在天之靈一定感到無比欣慰。」

王月表示，希望能藉由這個舉動，能聚集更多社會的力量，支持表演藝術的發展，以戲劇推動藝術文化、安定人心創造和平。

當代傳奇藝術總監吳興國也在臉書上發文表示，38年前的10月6日，屏風表演班誕生，在舊情綿綿咖啡廳進駐演出小劇場「三人行不行」，造成轟動，「國修非常熱心腸培養人才、並大方分享資源。在當代傳奇劇場草創時期，他經常借出排練空間給我們使用，也幫行政行銷上過課。」

吳興國說，當代傳奇劇場也是在1986年誕生，當時「慾望城國」在城市舞台前身社教舘首演後，太多人批判他，「但是國修來後台抱著我痛哭，說等待了好久，終於迎來京劇創新。」吳興國說，李國修父親是台灣唯一做京劇厚底靴的師傅，李國修以「京戲啟示錄」來表達對父親和京戲藝術濃厚的愛。

吳興國說，今年8月突然接到王月電話通知，她決定解散屏風文教基金會，並以一年時間向新北市教育局極力爭取，希望將屏風文教基金會創立200萬元的原始基金，轉移給同是新北市財團法人當代傳奇文化藝術基金會，「我想應該是國修在天上疼惜我們營運板橋放送所巨大財務壓力，而特別給予的祝福和鼓勵。」

吳興國 當代傳奇劇場

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