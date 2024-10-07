10/12「富市台中 就業成功」博覽會盛大登場

台中市政府今年度最大場的「富市台中 就業成功」就業博覽會，將於10月12日在台中世貿中心2館盛大登場，邀請台積電、矽品、台灣艾納康、群健、屋馬等104家國內知名廠商齊聚，設置「科技業專區」、「製造業專區」、「餐飲旅宿業專區」、「服務業專區」4大專區，提供5,800個工作機會，薪資更上看7萬5千元，歡迎求職民眾參加！

台積電參與就業博覽招募人才。 圖／台中市政府勞工局 提供

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當關心及重視市民就業議題，其中最能彰顯企業擴產動能的「投資台灣三大方案」截至今年7月，台中累計312家廠商獲核定，占全國20%，家數全國第一。另在近期大型民調中，台中的施政滿意度也蟬聯六都第一，加上今年4月人口突破285萬，吸引高科技產業加碼投資台中，漢神、三井、D-ONE第一大天地等商場也看好商機落腳台中，帶動全市就業市場活絡，為在地市民創造多元就業機會。

林局長進一步說明，此次就業博覽會邀集104家廠商，包含全球晶圓代工龍頭「台積電」、美國記憶體大廠「美光」、電子氣體製造商「聯亞科技」，更有「垚鋐系統」、「天賀科技」等10家首度加入就博會的生力軍，共計提供5,800個工作機會，其中「台灣心零售」釋出軟體工程師職缺，薪資上看7萬5千元。此外，勞工局也開發2,500個不限學經歷職缺，歡迎求職民眾把握機會踴躍面試！

勞工局補充，現場還設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，並設有青年、壯世代、婦女就業服務專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢。

台中市就業服務處表示，此次活動提供E化履歷服務，民眾可事先至台灣就業通網站登錄並開啟個人履歷，或至各就業服務站(台)辦理求職登記後，於活動當日持身份證件現場套印履歷表。前100位完成活動中指定條件，即可獲得精美早鳥禮一份，歡迎市民朋友踴躍參加。

市民踴躍參加就業博覽會活動。 圖／台中市政府勞工局 提供

活動專區:https://gov.tw/XJo

聯絡人:台中市就業服務處 高小姐

聯絡電話:04-22289111分機36101

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