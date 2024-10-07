美議員團拜會國安會 吳釗燮盼助推避免雙重課稅

美國聯邦眾議員勒斯科率團來台參加國慶活動，今天拜會國安會秘書長吳釗燮。吳釗燮致詞時表示，感謝美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持，期盼持續協助避免雙重課稅、建構全社會韌性等台美雙邊重要議題。

美國聯邦眾議員勒斯科（Debbie Lesko）率國會議員團於6日至11日訪台並祝賀國慶，成員包括眾議員畢格斯（Andy Biggs）、米勒（Carol Miller）暨夫婿及國會幕僚。國安會發布新聞稿指出，美國議員團上午赴總統府拜會國安會秘書長吳釗燮。

吳釗燮表示，感謝議員們不辭千里來台展現對台支持；美國會長期透過訪台及通過友台法案等方式，展現對台灣的跨黨派支持，美行政部門也透過「七大工業國集團」（G7）聯合聲明以及與盟友夥伴雙邊對話等平台，重申維持台海和平與穩定的重要性，提升全球對台灣關鍵戰略地位的認知，也進一步強化台灣在印太地區的重要性。

吳釗燮強調，中國長年利用認知戰、法律戰及灰色地帶伎倆侵擾台灣，並在國際場域謬釋聯合國大會第2758號決議，限縮台灣國際空間，此等行徑無助兩岸和平與穩定，也不為國際社會所接受，期盼美國持續為台灣發聲。

吳釗燮也指出，台美雙邊尚有諸多重要議題需美國會大力協助，包括推動台美避免雙重課稅協定（ADTA），建構全社會防衛韌性以及深化經貿關係等，盼美國會持續提供對台灣的支持，作為美國在印太地區的關鍵夥伴，台灣定致力維護此區域和平與穩定。

訪團議員則表示，很榮幸來台訪問，他們長期關注印太及台海情勢，關切中國對台的持續侵擾。議員另強調，中國的對外侵擾已不限台海地區，多年來在南海、東海等區域內不符國際法的行徑，已為國際所詬病，美方當聯合理念相近夥伴及盟友加以制止。

議員們強調，支持台灣確實已成為美國會跨黨派共識，並認同台灣對區域乃至於全球和平穩定至關重要，訪團返美後將持續為支持台灣強化自我防衛能力發聲，並積極協助拓展雙邊經貿關係。