「當代樂坊」國慶文化訪問團 驚艷瑞典各界

「當代樂坊」國慶文化訪問團5日在斯德哥爾摩演出，結合舞蹈、台灣民謠、聲光及薰香等效果的節目設計，驚艷當地僑胞，也讓瑞典各界體驗到台灣的文化創意之美。

為慶祝113年雙十國慶，僑委會與宜蘭「當代樂坊」合作籌組國慶文化訪問團於9月24日至10月22日赴歐洲及非洲等國共8個城市進行巡演，期盼藉由兼具傳統與創新的文化藝術表演，讓海外僑民等看見台灣的文化創意。

訪問團由團長大陸委員會前主任委員邱太三率團，駐瑞典代表谷瑞生邀集僑界協力合作舉辦本次演出活動。活動舉辦場地在斯德哥爾摩音樂廳（Musikaliska Kvarteret）是1901年諾貝爾獎頒獎典禮舉辦地點，別具意義。

瑞典各界出包括國會文化委員會主席貝里隆德（Mats Berglund）等重要國會議員外，瑞典斯德哥爾摩副市長偉丁（Dennis Wedin）及多位來自各個城市友台市議員也共襄盛舉。瑞典政、學、商、媒體、台灣留學生及僑界同胞也全力支持，現場與會人數逾500人，是瑞典代表處近年聯合僑界舉辦規模最大活動。

駐瑞代表谷瑞生致詞感謝僑委會的優質藝術表演團體「當代樂坊」來訪瑞典，讓瑞典各界可享受台灣的文化宴饗，也誠摯感謝出錢出力的瑞典僑界，眾多僑領熱心捐款並投入志工協助，讓活動圓滿完成。谷瑞生也藉本次台灣藝術文化演出機會向與會來賓介紹台灣文化，台灣瑞典共享民主自由普世價值。

斯德哥爾摩副市長偉丁致詞時對台灣各項發展多所稱讚，期待台瑞雙方更多民間交流及雙邊藝術文化的合作。瑞典國會文化委員會主席貝里隆德表示，他曾於今年訪問台灣，見證台灣美好與成功，未來當以文化委員會主席身分與同僚積極推動台灣瑞典的文化交流。

今年「當代樂坊」赴歐洲及非洲地區演出是以「璀璨台灣耀國慶」為主題，運用全新跨感官的樂器劇場概念設計節目，結合舞蹈、古典音樂、台灣民謠及世界名曲，並加入聲光及薰香的香氣等元素，展現台灣多元並蓄的文化特色，讓僑胞及外國友人們感受到來自台灣的藝術饗宴。

「當代樂坊」團長李建興說明，「當代樂坊」成立於1994年，演出足跡遍及世界各地，2023年獲得澳洲阿得雷德藝穗節最佳劇場與最佳形體劇場獎，更4度獲得僑委會的文化訪問團，代表台灣到海外宣慰僑胞。