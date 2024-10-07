沈伯洋：「黑賴」攻擊增 認知作戰今年比往年高

民進黨立委沈伯洋今天在民進黨「午青Live」直播節目提到，中國面臨內部經濟和統治不穩定，需要立威，因此近來特定媒體與部分社群出現對總統賴清德的認知作戰，目前還沒有達到高峰，要應對到雙十國慶，而且，「今年又比往年來得高」。

民進黨直播節目「午青Live」，今天連線民進黨立委沈伯洋。

節目主持人吳崢說，近期賴總統在特定媒體以及社群媒體上，被攻擊得很嚴重，包括總統在花蓮災害應變中心及軍方面前立威等新聞，這些產業鏈刻意在塑造賴總統的性格、人設，先給予易怒、不穩定、危險的特徵，把這些人格連結到國際上，導致兩岸關係的不穩定。

沈伯洋說，中國領導人習近平面臨內部的經濟和統治上的不穩定，當認為需要立威時，必須轉移焦點，這是典型的中國手法，而國共一家親，會造成近來大家看到特定媒體與部分社群出現對於台灣、甚至是賴總統的認知作戰。

沈伯洋指出，這一次攻擊的波段是在9月底到10月底，目前還沒有達到高峰，都是要應對到雙十國慶；每年在這段時間都會是高峰，而今年又比往年來得高。

沈伯洋認為，中國最近比較急，與統治正當性有高度關係，除了經濟不穩定，習近平身邊的人一直被趕走，習近平在接受正確資訊變得很不穩定，這也是為何現在國際的動作愈來愈多，不管是各國軍艦的經過，或是美國對台灣相關訓練等等，各國都更加小心。

沈伯洋指出，必須要居安思危，除了守護國土和網路上的作戰，也要學會精準把球打回去，讓中國不容易回應，更顯得左支右絀。

至於如何反制相關認知作戰，沈伯洋表示，最好的做法，就是直接丟一個球給對方，對方就必須要回應。他舉例，這次賴總統的國慶晚會演說，提到113年及75年的簡單數學比較，就是一個最佳回應方式；對方被迫一定要接這個球，不然就無法繼續下去；不能落入對方的反射性控制，應該主動丟球，這次採取一樣的論述、不一樣的說法，就是一種最佳回應。