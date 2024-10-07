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史上最年輕！戴資穎任無任所大使 盼讓世界看見台灣

中央社／ 台北7日電
總統府今公布無任所大使名單，戴資穎也入列，成為台灣史上最年輕的無任所大使。圖／聯合報系資料照片
總統府今公布無任所大使名單，戴資穎也入列，成為台灣史上最年輕的無任所大使。圖／聯合報系資料照片

台灣首位世界羽球球后戴資穎今天獲頒聘書，成為台灣史上最年輕的無任所大使，未來將協助推展對外關係。戴資穎說，希望能藉由自己的力量培育下一代，讓台灣的體育環境愈來愈好。

總統府今天公布無任所大使名單，戴資穎也入列，成為台灣史上最年輕的無任所大使。

戴資穎表示，很開心能受總統賴清德邀請擔任無任所大使，她也坦言，受邀當下還不太清楚無任所大使的任務細節，後來發現其實就是自己平時在做的事，透過在球場上的拚勁與精神，讓大家看見台灣。

戴資穎說，很多旅居海外的台灣人會為了自己前去觀看球賽，並向外國友人介紹她是「來自台灣的選手」，集結眾人一起為她加油打氣。

戴資穎表示，自己本來就喜歡嘗試新事物，很願意負責運動等各式領域的相關曝光，不論未來會不會在運動場上，都希望藉由自己的力量培育下一代，讓台灣的體育環境愈來愈好。

台灣人 運動 體育

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