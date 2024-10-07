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國光經典大戲「閻羅夢」 庄頭劇場挑戰戶外公演

中央社／ 台北7日電

5度登上國家戲劇院，票房口碑雙贏，國光劇團經典「天地一秀才—閻羅夢」將首度挑戰戶外公演，受邀文化部「庄頭劇場」演出，現場加碼唐文華、溫宇航、黃宇琳及盛鑑等當家大將同台飆戲。

國光劇團「天地一秀才—閻羅夢」於2002年首演即入選第1屆台新藝術獎年度十大表演節目，公演多次叫好又叫座。劇作講述漢代書生司馬貌的奇遇，在司法難以斷公平的時代，到地府代班半日閻羅，該如何重判陰陽。該劇兼融古雅韻致、奇幻情節與現代節奏，是國光台灣京劇新美學創始之作。

因應文化部文化平權計畫，國光劇團特別安排去年獲第34屆傳藝金曲獎最佳演員的唐文華，以及重量級演員溫宇航、黃宇琳、盛鑑等在庄頭劇場同台飆戲，黃金級陣容更勝國家劇院版規格。

根據文化部今天發布的新聞資料，活動從12日下午2時開始，6組傑出表演團隊將於寶島舞台輪番上場，陣容包括以豐富肢體與技巧變化的御鼓坊，端出結合現代與傳統的「御鼓響宴」；以環境友善為核心理念的自然而然劇團，帶來以回收素材製作舞台布景、改造二手衣為戲服的「巡庄少年」竹塹庄頭版。

連續14年獲選為苗栗縣「傑出演藝團隊」的新樂舞舞團，以風城的風車、富貴的牡丹花等元素，呈現充滿新竹特色的「花舞風城」；2022至2024年連續3年入選為「新竹縣扶植傑出演藝團隊」的銅好重奏團BrassMen則精選6首從古典到老少咸宜的曲目，打造「銅享同樂」的音樂節目。

其他還有巴雀藝術推出「聽．民謠輕拂」，結合客家、台灣與世界民謠，帶領聽眾一同聆聽土地之聲；泰雅原舞工坊擅長展現泰雅族及原住民各族的樂舞，「聲琴泰雅」將展現音樂、聲音、舞蹈3者之間的和諧共鳴。

文化部「庄頭劇場」國光劇團「天地一秀才—閻羅夢」庄頭限定版將於10月12日演出，地點在新竹市大湳雅公園。

劇場 文化部 新竹

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