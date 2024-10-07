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阿美族複音傳唱藝師豐福明辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北7日電

重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者、複音傳唱藝師豐福明上月25日辭世，享壽80歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由豐福明兒子豐明德代表受贈。

根據文化部新聞稿，豐福明是「杵音文化藝術團」中負責示範與教學的靈魂人物，更是少數能夠領唱，並記得數10首古調的馬蘭複音傳承者。長年協助「杵音文化藝術團」保持傳統馬蘭複音唱法，以領唱、高音、歌者即興、自由對位的方式發展出具有多聲部的複音演唱。

豐福明並能融合多元形式的展演活動，透過巡迴演出、教學，不吝傳授祖先所留下的聲響給部落青年。

陳濟民表示，豐福明多年肩負起傳唱「阿美族馬蘭Macacadaay」的使命，指導「杵音文化藝術團」學習馬蘭複音歌謠，為原住民族傳統表演藝術保存與傳承不遺餘力，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

文化部 阿美族

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