華府僑社賀國慶 駐美代表俞大㵢：海外升旗令人感動

華府僑社今天舉辦慶祝中華民國113年國慶升旗典禮。駐美代表俞大㵢感謝僑胞長期支持中華民國，表示在海外看到升旗非常感動，也期許台美避免雙重課稅協定年底前完成立法。

華府最大僑社「美京中華會館」在會館附近舉辦升旗典禮，會館主席伍毅文、俞大㵢及夫人羅美珍、駐美副代表楊懿珊、國民黨駐美代表秦日新、及僑領約百餘人出席。

典禮由舞獅表演開場，接著分別升起兩國國旗、也唱中華民國國歌及國旗歌。

俞大㵢說，美京中華會館長期支持自由民主的中華民國台灣，每年都在美國最具指標的首都華府舉辦國慶升旗典禮。他代表總統賴清德、副總統蕭美琴及全體國民，對僑胞們表示感謝。「在海外看到國旗上升是令人非常感動的事情。」

俞大㵢也感謝僑胞協助促進台美關係，讓台美關係近年越趨緊密。現任第118屆的美國國會已經通過80個友台議案，充分表現對台灣的支持。

他說，台美目前正就台美21世紀貿易倡議第2階段進行談判；也希望美國聯邦參議院在年底前通過台美避免雙重課稅協定，讓雙方經貿投資關係更上一層樓。

俞大㵢指出，中華民國台灣與美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，未來會持續展現自我防衛的決心，堅定強化全民國防戰力，並持續與理念相近的夥伴合作，共同維護台美與印太地區的和平穩定與繁榮發展。

美國聯邦眾議院今年1月通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」（Tax Relief for AmericanWorkers and Families Act），其中包括台美避免雙重課稅協定。這項包裹法案目前在參議院待審。

美國11月5日將舉行總統大選，眾議院將全數改選，參議院也有1/3的席次改選，目前休會至11月12日，這屆任期至明年1月3日。