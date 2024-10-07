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聯合報獲華文永續報導2大獎

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導

第八屆華文永續報導獎昨天頒獎，聯合報獲兩項大獎。其中深入調查農業塑膠膜回收斷鏈危機的作品「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂，農業廢塑膠亂象直擊」在激烈競爭中脫穎而出，奪下專業組平面類首獎；獨家分析超過萬筆性工作者數據的作品「揭密樓鳳機房數據，疫後新南向淪性剝削樂園」，則奪下專業組融媒體類社會價值獎。

兩項大獎都由聯合報記者林奐成獲得。林奐成領獎時表示，「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂，農業廢塑膠亂象直擊」走訪八個縣市揭開「黑色真相」，農業用塑膠膜長期非法焚燒與掩埋，政府推動回收卻做半套，循環經濟不該成為口號，盼報導喚起重視。

「揭密樓鳳機房數據，疫後新南向淪性剝削樂園」則花費多時調查，彙整數萬筆性交易機房數據，揭露台灣在「新南向」寬鬆簽證下造成東南亞樓鳳進駐全台，而這些樓鳳也遭人蛇嚴重剝削，希望喚起政府重視，別讓台灣淪為人蛇集團和跨國性產業的剝削天堂。

評審表示，「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂，農業廢塑膠亂象直擊」鮮少被探討，選題有一定程度創新，且圖表、文字並茂，報導結構完整，整體來說極為出色。「揭密樓鳳機房數據 疫後新南向淪性剝削樂園」對非法性交易問題進行深度彙整、探索與分析，從法規、教育端、出入境管理等面向探討解方，除文字外，亦善用照片、視覺化數據等多元媒介讓內容觀看具沉浸感，閱讀體驗流暢。

今年計有來自台灣、馬來西亞、香港的六十二家媒體與機構、四十四所學校、共七三二件作品參賽，由廿七位評審挑出一一九件入圍。

性剝削 蟑螂 馬來西亞

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