全球華文永續報導獎 聯合報系奪兩大獎

第8屆華文永續報導獎今天頒獎，聯合報共獲2項大獎。其中深入調查農業塑膠膜回收斷鏈危機的作品「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂，農業廢塑膠亂象直擊」在15件作品中脫穎而出，奪下專業組平面類首獎；獨家分析超過萬筆性工作者數據的作品「揭密樓鳳機房數據，疫後新南向淪性剝削樂園」則奪下專業組融媒體類社會價值獎。

聯合報「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂，農業廢塑膠亂象直擊」專題，獲得第8屆華文永續報導獎專業組平面類首獎。聯合報系資料照 兩項大獎都由聯合報記者林奐成獲得。林奐成領獎時表示，「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂 農業廢塑膠亂象直擊」走訪8個縣市揭開「黑色真相」，農業用塑膠膜長期非法焚燒與掩埋，政府推動回收卻「做半套」，循環經濟不應該成為口號，盼報導喚起重視。

「揭密樓鳳機房數據，疫後新南向淪性剝削樂園」則花費多時調查，林奐成說，專題彙整數萬筆性交易機房數據，揭露台灣在「新南向」寬鬆簽證之下，造成東南亞樓鳳進駐全台，同時這些樓鳳也遭到人蛇嚴重剝削，希望喚起政府重視，別讓台灣淪為人蛇集團和跨國性產業的剝削天堂。

聯合報數位版「揭密樓鳳機房數據，疫後新南向淪性剝削樂園」專題，奪下第8屆華文永續報導獎專業組融媒體類社會價值獎。聯合報系資料照 評審表示，「非法焚燒、掩埋與環保蟑螂 農業廢塑膠亂象直擊」議題過去鮮少被探討，選題有一定程度創新，且圖表、文字並茂，報導結構完整，整體來說極為出色。「揭密樓鳳機房數據 疫後新南向淪性剝削樂園」作品對非法性交易問題進行相當深度的彙整、探索與分析，從法規、教育端、出入境管理等面向探討解方，除文字外，亦善用照片、視覺化數據等多元媒介讓內容觀看具沉浸感，閱讀體驗流暢。