泰媒專訪駐泰代表張俊福 盼雙方深化職訓等合作

駐泰代表張俊福接受泰國媒體專訪，指出台泰兩國除了貿易與投資以外，還可提升在工業、旅遊和農業方面的交流，並期盼促進職業教育訓練等領域的合作，讓雙邊都受益。

駐泰代表處發布新聞稿指出，張俊福在雙十國慶前接受泰國第一大報「泰叻報」（Thairath）專訪，泰叻報昨天在國際版以「泰國具高競爭力優勢（與台泰關係）」為題，用半版刊登張俊福的專訪。

張俊福表示，今年國慶將是總統賴清德5月上任以來首次主持國慶，意義重大。張俊福並於訪談中對最近的泰北洪災表達關懷，指出台灣旅泰僑胞9月24日捐贈400多萬泰銖（約新台幣388萬）的善款給泰國紅十字會，期盼協助減輕災民們的痛苦。

泰國新總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）剛在9月上任，張俊福認為對台泰關係並無影響，一切如常，因為泰國新政府的政策核心仍是以吸引投資和發展旅遊產業為主，今年增加台泰雙邊互訪觀光人數的目標是可期的。

張俊福舉2023年為例，赴泰國觀光的台灣遊客超過70萬人次，今年泰國政府提供免簽證政策，可望達到100萬人次。

張俊福指出，泰國是一個具有競爭力的經濟國家，也是台灣重要的新南向夥伴，為進一步強化雙邊關係，今年11月21日至23日「2024泰國台灣形象展」（Taiwan Expo）將在曼谷登場，展出主題包括智慧製造、智慧醫療、循環經濟、智慧樂活以及文化觀光。

張俊福進一步指出，明年將推動台泰在工業、旅遊和農業等方面的交流合作，並期盼促進在職業教育訓練的合作，因為全球對高技能勞動力需求持續增長，特別是工程師；目前在台灣工作的泰國籍勞工約8萬5000人，其中大部分在建築產業，泰國人的性格深受台灣雇主肯定，促進在職業教育訓練的合作將使雙邊都受益。

張俊福並分享台灣經濟發展的歷程，包括善用日本和美國投資的契機，強化台灣的產業結構，進而提升在國際市場的競爭力。他相信泰國也能建立自己的產業體系，只要有相關支持的政策，明確設定支持的產業方向，並加強自身的競爭力，結合泰國人勇於開拓創新的特質，將使泰國變得更強大。