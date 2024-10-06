駐多倫多辦事處慶雙十 加國政要力挺台灣民主

駐多倫多辦事處昨晚舉辦中華民國113年國慶酒會；多位加國政要到場致賀，力挺台灣民主，強調加拿大將繼續與台灣站在一起；台灣好，加拿大及世界也會變得更美好。

駐多倫多辦事處長陳錦玲致詞表示，她上任3年多來，欣見加拿大各界對台灣支持不斷增強，加國政府在雙邊及多邊會議聯合聲明中強調維護台海和平穩定的重要性。台灣是世界良善力量，堅守民主價值，將持續與民主盟友共同維護台海及世界和平，合作打造具有韌性的民主供應鏈及繁榮經濟。

陳錦玲指出，加拿大近年增派軍艦行經台灣海峽，展現維持印太地區自由開放的堅定承諾，她期盼加國進一步加入其他理念相近國家行列，對抗中國對聯合國2758號決議的惡意扭曲，協助推動台灣「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案及有意義參與聯合國體系下各國際組織。

曾多次訪台的加拿大眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）致詞表示，台灣這個年輕民主國家向全世界展現在假訊息攻擊下的民主韌性；台灣駐加代表曾厚仁日前應邀至國防委員會聽證，也清楚指出印太地區和平如何影響加國利益，並提出對加台雙方都非常有幫助的建議。

聯邦眾議員馮賽卡（Peter Fonseca）、王啟榮（Kevin Vuong）同聲指出，加拿大將繼續與台灣站在一起；台灣好，加拿大及世界也會變得更美好。

安大略省中小企業廳長、安省進步保守黨省議員坦格里（Nina Tangri）感謝台灣在疫情期間即時向加拿大伸出援手，期盼台灣與加拿大及安省深化互助合作。西藏裔新民主黨省議員普芝•嘎波且（BhutilaKarpoche）表示，維護台灣民主和平，即是維護世界民主和平。

多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）表示，她以具台裔背景為榮，台灣城市各項先進發展如社會住宅及捷運，值得多倫多市參考，期盼雙邊持續交流互相學習。

今年國慶酒會在多倫多百年酒店Fairmont Royal York舉行，由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）領唱台加國歌揭開序幕，台日港加青年組成跨族裔「放克陣線聯盟」壓軸演出街舞；台灣年輕世代及多元族群融合，活力十足。

酒會當晚計有加拿大政商僑學警界及領事團約300人出席，台灣黑熊及電音三太子穿梭會場與賓客合影，氣氛歡樂溫馨。