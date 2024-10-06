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芝加哥國慶酒會 美中西部多州官員議員齊聚

中央社／ 紐約5日專電

包括美國伊利諾州副州長侯炳文等超過40位美國中西部各州政要，共同出席在芝加哥舉行的中華民國113年國慶酒會，駐芝加哥辦事處長類延峰感謝各州長期對台灣的堅定支持。

駐芝加哥辦事處4日在歷史悠久的芝加哥合眾俱樂部舉辦113年國慶酒會。伊利諾州副州長侯炳文（Grace Hou）、財務長方仲華（Michael Freichs）、印第安納州州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）、伊州、印州與威斯康辛州3個州議會「友台連線」共同主席戴維斯（William Davis）、安德拉德（MikeAndrade）、艾倫（Scott Allen）及芝加哥市議會「友台連線」3位共同主席齊聚，美國中西部大州官員與議員團隊共超過40人出席活動。

台灣邦交國瓜地馬拉與海地，及加拿大、德國、韓國、捷克、匈牙利、比利時、立陶宛、波士尼亞與赫塞哥維納、尼泊爾等多國駐芝加哥總領事及資深館員，以及多州僑胞也到場祝賀。

類延峰致詞指出，在總統賴清德的「和平四大支柱行動方案」、「六大信賴產業」及外交部「總合外交」下，持續推動價值、同盟及經貿外交，創造民主和平與繁榮的新台灣。

台美在安全、經貿及國際關係上持續大步向前，拜登（Joe Biden）政府任內17度對台軍售，其中包括5億6700萬美元（約新台幣181億4400萬元）的大額項目，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）也公開指中方錯誤解讀聯大2758號決議案。

類延峰感謝美國中西部對台灣的堅定支持，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）已2度訪台，與前總統蔡英文、賴總統及副總統蕭美琴會晤。明尼蘇達州於2022年成立在台辦事處，過去10個月，密西根州、俄亥俄州及印第安納州也陸續成立，強化美國草根經貿交往與友台力道。

伊州、印州與愛荷華州州長普里茨克（J. B.Pritzker）、侯康安（Eric Holcomb）、雷諾茲（KimReynolds）、聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）、聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、蒂芬尼（Tom Tiffany）、麥卡倫（Betty McCollum）及馮斯楚（Randy Feenstra）等20多位美國中西部政要致函慶賀，聯邦參議員皮特斯（Gary Peters）也發文祝賀。

美國 芝加哥 議員

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