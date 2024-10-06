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駐米蘭辦事處成立將屆週年 首度舉辦國慶酒會

中央社／ 羅馬6日專電

米蘭台北辦事處成立將屆1週年，4日首度舉辦國慶酒會，多位義大利政商界人士、僑胞出席。駐米蘭辦事處長林讚南親自領唱國歌，並全程以義大利語致詞。

駐米蘭台北辦事處發布新聞稿，辦事處去年10月16日開幕正式對外運作，日前首度舉辦酒會，回顧開館1年的耕耘成果。

酒會出席貴賓包括義大利眾議員波佐洛（EmanuelePozzolo）、倫巴底大行政區議會「生產及職業培訓委員會」主席文杜拉（Marcello Ventura）、台義民間友好協會主席前眾議員薩凱拉（Marco Zacchera），以及警界、智庫多位義國政要貴賓。

林讚南致詞時表示，在米蘭設立辦事處象徵開啟台灣與義大利北部外交關係新篇章，且米蘭是創新、文化和設計之都，展現台義兩國共同的活力和創造力。設處1年來，在推動經貿、文化及學術交流等層面皆獲具體成果。

林讚南表示，台灣是義大利民主堅實夥伴，感謝包括義大利在內的七大工業國集團（G7）對台灣國際參與的支持，以及近期義大利眾議院外委會通過友台決議案。

林讚南表示，台灣將遵循總統賴清德「和平四大支柱行動方案」，及外交部長林佳龍的「總合外交」方針，持續深化與義北各界加強合作關係，成為促進台義和平繁榮關鍵力量。

文杜拉致詞表示，他來自小提琴之城克雷莫那（Cremona），酒會安排的現場演奏引起文化共鳴，他瞭解台灣與義北連結的重要性，將致力推動台灣與義北經濟及文化交流。

薩凱拉致詞呼籲重視台灣被排除在國際體系外的情況，他認為全球一體，台灣被排除在國際組織之外，將阻礙全球合作進步。台灣的潛力與寶貴貢獻，在國際組織中應有正式地位，可為國際社會的繁榮及包容性帶來正面效益。

薩凱拉表示，他樂於擔任推手，加強台義民間更緊密的合作關係，期許在場賓客攜手增進台義互利，共創雙贏局面。

國慶酒會現場布滿台義大小國旗，辦事處特別製作大型立牌，介紹台灣國情、義北台商、台義關係，象徵兩國交流密切。酒會除當地議會議員、政要出席外，米蘭、波隆那及威尼托地區三大僑團代表、義大利台商會、台灣投資企業代表、僑務委員王美紅、台義公共文化協會及米蘭台灣同鄉會皆到場祝賀。

米蘭 義大利

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