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聯合報一周大事9/29~10/5

聯合報／ 本報訊
山陀兒颱風來襲，導致高雄市鼓山、左營及仁武部分區域嚴重淹水。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風來襲，導致高雄市鼓山、左營及仁武部分區域嚴重淹水。記者劉學聖／攝影

國內

30日：電價費率審議會拍板，住宅等民生用電凍漲，產業電價平均漲百分之十二點五，新方案十月十六日起實施。

3日：山陀兒颱風登陸高雄，造成四死、一失蹤、七一九人受傷，山陀兒在四日減弱為熱帶性低氣壓。

3日：屏東東港安泰醫院火警，造成八名重症患者及一名機電員工喪命。

國外

1日：伊朗以色列發射近兩百枚飛彈，大部分遭以色列和美國聯手攔截。以國總理內唐亞胡矢言要伊朗付出代價，伊朗回應，以色列若報復，必將遭遇重大毀滅。

1日：美國副總統候選人電視辯論會登場，民主黨的華茲與共和黨的范斯從當前中東衝突，一路激辯到移民、墮胎等關鍵議題。

3日：英國三日將放棄印度洋的查哥斯群島主權，並移交非洲島國模里西斯。

以色列 伊朗 電價

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