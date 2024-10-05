卓榮泰探安泰大火傷者 指示醫療機構檢視災防管理
行政院長卓榮泰今天到屏東醫院探視東港安泰醫院大火傷者、慰勉醫護。卓榮泰強調，安泰醫院狀況必須詳實記錄，也讓其他醫療機構同步檢視內部災防管理是否有需要加強。
卓榮泰在臉書（Facebook）貼文寫下，安泰醫院大火事件中有13名重症病患在各醫院加護病房接受治療，屏東醫院收治6位，他要向高雄與屏東總共14間醫院的醫護人員，表達慰勉與感謝，也請屏東縣政府務必給予9名於火場中遭遇不幸的民眾家屬更多支持與安慰，幫助大家度過難關。
「颱風的所有災難狀況，其中最為棘手就是在醫院裡發生火警。」卓榮泰表示，因為長輩傷患在移動及救助上都會困難許多，他從屏東縣政府的說明感受到當天的狀況相當緊急，感謝各位勤奮演練，在當時匆忙的情況下做出最好的處置、指揮。
卓榮泰強調，安泰醫院的狀況必須詳實記錄下來，了解防災機制在硬體與軟體上是否有系統性的問題需要改善，也讓其他醫療機構同步檢視內部災防管理是否有需要加強。衛生福利部要發揮專業與人道思維，督導醫院未來更能去應對極端氣候與複合型災難下的各種困難挑戰。
卓榮泰表示，安泰醫院是屏東地方上重要的教學醫院也收住急重症病患，如何能夠快速回復到原本的功能是現在重要的課題。在檢調釐清事故發生原因同時，中央與地方需要緊密合作、同舟共濟，如此屏東醫療網才能恢復起來。
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