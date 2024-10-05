駐奧克蘭辦事處國慶酒會 感謝紐西蘭支持台海和平

駐奧克蘭辦事處4日舉辦國慶酒會，駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶致詞時毛利語金句連發，讓賓客驚喜連連，她感謝紐國今年首度在世衛大會（WHA）發言支持台灣參與，及紐政府10度發言強調台海和平穩定重要性。

駐奧克蘭辦事處4日在皇冠假日飯店舉行慶祝113年雙十國慶酒會。紐西蘭國會議員帕馬（ParmjeetParmar）、懷特（Helen White）、奧克蘭市議員華森（John Watson）、達比（Chris Darby）、Howick區議會主席賴特（Damian Light）、Waitematā區議會主席賽吉（Genevieve Sage）、前國會跨黨派友台小組主席歐康納（Simon O'Connor）、領事團及紐國商、學、媒、非政府組織、僑社及留台校友會等300多人出席祝賀，場面盛大歡欣。

陳詠韶在國慶酒會的致詞特別以毛利語開場，並以毛利語金句連發，賓客驚喜共鳴。她引用毛利諺語表示，「世界上最重要的事，是人、是人、是人」，感謝與會嘉賓蒞臨共慶雙十。

她提到，台灣土地面積雖小，但如同另一毛利名言所述「即便小，卻是最珍貴的玉石」，台灣在政治上民主、自由、平權均是亞洲翹楚，產業上則是世界上最大客製化晶片供應國及AI伺服器製造國，台灣各方面的成就都讓人印象深刻。

陳詠韶也指出，雙方貿易於台紐經濟合作協定簽署11年來大幅增長，尤其台灣持續推動新南向2.0政策，雙邊在觀光、教育、文化、原民等領域互動頻繁。今年以來，駐處接待近40團約1000人次訪紐交流，並已促成及見證簽署至少6個合作備忘錄（MOU），均見台紐合作交流密切。

陳詠韶呼籲紐西蘭支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也感謝紐西蘭今年首度在世界衛生大會發言支持台灣參與，及紐政府在國際場合10度發言強調台海和平穩定之重要。

陳詠韶另駁斥中國在國際上刻意扭曲聯大第2758號決議，強調中國的「一中原則」不等於各國的「一中政策」。台灣面對中國各種威脅不會挑釁但也不會退縮，持續推進與理念相近國家的緊密友好，共同維護自由民主價值，致力台海和平穩定。

懷特、帕馬、華森及歐康納等貴賓隨後分別致詞。他們高度推崇台灣文化多元，經濟及科技表現尤其亮眼，值得紐國學習，珍視台紐人民友好與合作，並表示支持台灣就是支持民主。他們也紛感謝台僑在紐國的傑出貢獻，及讚揚駐處增進台紐友誼的成果。

酒會活動特別邀請僑社男、女高音獻唱「阿里山之歌」、「伊是咱的寶貝」，及台僑青年帶來「彩虹」、「再出發」等動感組曲，帶動賓客高歌熱舞。

今年的場地佈置結合僑社所舉辦的雙十親子彩繪活動，與會嘉賓也紛持台灣意象手板開心合影。