駐匈牙利代表處慶雙十 台灣美食與歌謠驚豔全場

駐匈牙利代表處於10月3日晚間舉辦國慶酒會，逾200名匈牙利產官學界與外交團貴賓參與。代表處精心準備台灣特色小吃，並邀請台灣「天才小提琴家」蕭道圓現場演奏台灣經典歌謠，驚豔全場。

駐匈牙利代表處3日晚舉辦國慶酒會，現場聚集逾200名匈牙利產官學界及外交團貴賓，現場賓客包括動能黨（Momentum）的議員格倫塞（FerencGelencsér）與哈伊納爾（Miklós Hajnal），以及無黨籍議員哈德哈齊（Ákos Hadhazy）到場祝賀國慶。

駐匈牙利代表劉世忠以流利匈牙利文致詞，恭賀匈牙利與台灣在今年巴黎奧運贏得好成績，並回顧台匈在國會交流及教育合作之進展，呈現雙方在經貿、文化、觀光、城市、烏克蘭人道援助與僑務等領域上密切交流成果。

劉世忠強調，在全球政經動盪的2024年，台灣是第一個成功舉辦總統與國會選舉之民主國家，獲得國際社會許多國家恭賀與肯定。總統賴清德52O上任，宣示強化國防與社會韌性，深化國際夥伴合作，以及負責並堅守原則處理兩岸關係，確保台海和平。

劉世忠表示，面對中國政治、經濟及軍事多重威脅，台灣與全世界理念相近國家共同守護民主價值及台灣海峽航行自由。

劉世忠舉近期台積電在德國投資設廠為例，強調身為全球供應鏈重要關鍵夥伴，台灣與歐洲及全球半導體產業建立互惠永續合作關係，台灣承諾持續為世界和平、穩定及良善貢獻心力

駐匈代表處邀請「天才小提琴家」蕭道圓與音樂家共同演奏「望春風」等台灣民謠。代表處與奇美食品及匈牙利台灣小吃店合作，推出台啤、煎餃、芋泥、芝麻包及滷肉飯等特色台灣小吃，促進美食文化交流。