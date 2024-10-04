大讚民主成熟度...駐亞特蘭大辦事處國慶酒會 呈現台灣保育及美食
駐亞特蘭大辦事處昨天於擁有兩隻台灣鯨鯊的喬治亞水族館舉辦國慶酒會，現場準備台灣噶瑪蘭威士忌調酒及珍珠奶茶、拍立得照相棚等。賓客近距離與鯨鯊和白鯨等遠洋生物互動，氣氛熱絡。
駐亞特蘭大辦事處昨天發布新聞稿表示，辦事處處長王翼龍與駐處人員和喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、肯塔基州州務卿亞當斯（Michael Adams）等政、商、學界人士及僑胞共200餘人共同歡慶。
酒會邀請在北卡羅來納大學教堂山分校攻讀聲樂的台籍第二代羅凱莉（Kylie Robinson）演唱國歌，並播放肯塔基州聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾（AndyBarr）及田納西州聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）等友台議員的祝賀影片。
拉芬斯伯格致詞時重申台美共享自由民主價值，都透過自由選舉決定執政者，雙邊經濟互利合作。
亞當斯則讚揚台灣民主成熟度足堪亞洲自由燈塔，支持與台灣維持夥伴關係，以確保民主價值可戰勝威權統治，因為台灣的未來攸關全球安全與繁榮。
王翼龍致詞時代表政府關懷遭颶風海倫肆虐的美國民眾，表示外交部長林佳龍已向美方致意，將提供必要援助。
他並強調今年適逢台灣關係法45週年，經過雙方努力及合作，台灣與美國東南區不再彼此陌生，地方政要紛紛主動詢問如何協助台灣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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