大讚民主成熟度...駐亞特蘭大辦事處國慶酒會 呈現台灣保育及美食

山陀兒颱風造成北部、東半部及南部局部地區劇烈風雨，中央氣象署預報中心主任陳怡良今表示，基隆昨天更出現日雨量408毫米，創下歷史新紀錄。警報期間高雄汕尾、仁武最大陣風達15級，十分驚人。此外，山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風，歷經4天4小時。 陳怡良表示，2017年起針對颱風近中心影響區域達平均風力12級、陣風14級，就會發布強風告警，2017年以來發布近20次，其中山陀兒就發布3次，這也是第一次針對高雄發布強風告警。山陀兒颱風此次對北東及南部局部地區影響最大，基隆昨天日雨量達408毫米，創下新紀錄，超過1980年熱帶性低氣壓帶來的351毫米累積雨量；從29日累積至今早，累積雨量最多的是台東利嘉林道有1713.5毫米，其他像是屏東大漢山也有1570毫米、新北瑞芳1067.5毫米、花蓮清水林道970.5毫米。

2024-10-04 12:39