快訊

雨炸北海岸！淡水沒停班停課挨轟 侯友宜親上火線說分明

獨／親俄駭客重砲攻擊！目標從政府轉移至企業 高科技業今成重災區

大讚民主成熟度...駐亞特蘭大辦事處國慶酒會 呈現台灣保育及美食

中央社／ 華盛頓4日專電
駐亞特蘭大辦事處3日於擁有兩隻台灣鯨鯊的喬治亞水族館舉辦國慶酒會。圖／駐亞特蘭大辦事處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
駐亞特蘭大辦事處3日於擁有兩隻台灣鯨鯊的喬治亞水族館舉辦國慶酒會。圖／駐亞特蘭大辦事處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駐亞特蘭大辦事處昨天於擁有兩隻台灣鯨鯊的喬治亞水族館舉辦國慶酒會，現場準備台灣噶瑪蘭威士忌調酒及珍珠奶茶、拍立得照相棚等。賓客近距離與鯨鯊和白鯨等遠洋生物互動，氣氛熱絡。

駐亞特蘭大辦事處昨天發布新聞稿表示，辦事處處長王翼龍與駐處人員和喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、肯塔基州州務卿亞當斯（Michael Adams）等政、商、學界人士及僑胞共200餘人共同歡慶。

酒會邀請在北卡羅來納大學教堂山分校攻讀聲樂的台籍第二代羅凱莉（Kylie Robinson）演唱國歌，並播放肯塔基州聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾（AndyBarr）及田納西州聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）等友台議員的祝賀影片。

拉芬斯伯格致詞時重申台美共享自由民主價值，都透過自由選舉決定執政者，雙邊經濟互利合作。

亞當斯則讚揚台灣民主成熟度足堪亞洲自由燈塔，支持與台灣維持夥伴關係，以確保民主價值可戰勝威權統治，因為台灣的未來攸關全球安全與繁榮。

王翼龍致詞時代表政府關懷遭颶風海倫肆虐的美國民眾，表示外交部長林佳龍已向美方致意，將提供必要援助。

他並強調今年適逢台灣關係法45週年，經過雙方努力及合作，台灣與美國東南區不再彼此陌生，地方政要紛紛主動詢問如何協助台灣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林佳龍 珍珠奶茶 鯨鯊

延伸閱讀

美媒：華裔幕僚主導紐約市長亞當斯避免接觸台灣

高級顧問皮爾森辭職 紐約市長亞當斯再失親密盟友

紐約市長亞當斯悄發行政命令 指定2代理人

面對施壓 亞當斯拒辭職：所有指控都是謊言

相關新聞

大讚民主成熟度...駐亞特蘭大辦事處國慶酒會 呈現台灣保育及美食

駐亞特蘭大辦事處昨天於擁有兩隻台灣鯨鯊的喬治亞水族館舉辦國慶酒會，現場準備台灣噶瑪蘭威士忌調酒及珍珠奶茶、拍立得照相棚等...

90歲眼科醫師陳雲址守護偏鄉 獲頒蔡萬才台灣貢獻獎

第五屆蔡萬才台灣貢獻獎4日舉行頒獎典禮，由「科學月刊社」以及「天下雜誌群」創辦人殷允芃獲獎，同時，恆春半島第一位常駐眼科...

拉拉山「醜」水蜜桃華麗轉身 攻占超商成冰品冠軍

桃園拉拉山水蜜桃名氣響亮，但過去遭碰撞或顆粒較小的B級果，賣相不佳大多只能淘汰。桃園市農業局與農會合作，陸續開發出水蜜桃加工品，延續農產經濟價值，今年夏天還洽談到知名超商通路，接連推出水蜜桃牛奶霜淇淋、水蜜桃思樂冰，好看好吃又好拍，一舉站上超商年度銷售排行榜冠軍，醜水果「華麗轉身」迎來全新商機。

山陀兒釀災 賴總統：中央全力協助地方提供各項支援

山陀兒颱風導致部分縣市出現災情，賴清德總統今天透過臉書表示，國軍持續協助防災及物資搬運，也派出各式車輛與大型機具，支援高...

山陀兒颱風 創5大氣象歷史紀錄

山陀兒颱風造成北部、東半部及南部局部地區劇烈風雨，中央氣象署預報中心主任陳怡良今表示，基隆昨天更出現日雨量408毫米，創下歷史新紀錄。警報期間高雄汕尾、仁武最大陣風達15級，十分驚人。此外，山陀兒從南邊往西南部陸地登陸，行走路徑較罕見，也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且其也是登陸前警報時間最久的颱風，歷經4天4小時。 陳怡良表示，2017年起針對颱風近中心影響區域達平均風力12級、陣風14級，就會發布強風告警，2017年以來發布近20次，其中山陀兒就發布3次，這也是第一次針對高雄發布強風告警。山陀兒颱風此次對北東及南部局部地區影響最大，基隆昨天日雨量達408毫米，創下新紀錄，超過1980年熱帶性低氣壓帶來的351毫米累積雨量；從29日累積至今早，累積雨量最多的是台東利嘉林道有1713.5毫米，其他像是屏東大漢山也有1570毫米、新北瑞芳1067.5毫米、花蓮清水林道970.5毫米。

江蕙來了！明大巨蛋國慶晚會獻唱3首歌、20分鐘

113年國慶晚會明在台北大巨蛋登場，找來二姐江蕙演唱，是國慶晚會時隔8年重返台北市舉行，也是大巨蛋首次辦非體育賽事的大型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。