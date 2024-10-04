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接見德訪團 蕭美琴：強化應對挑戰與災難能力、增強社會韌性

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪台團表示，台灣與歐洲夥伴已就全社會防衛相關議題進行多次交流，許多理念相近國家也認同此一概念，政府將積極尋找方法支持國家整體防衛與安全，並持續強化社會應對各種挑戰和災難的能力。

副總統蕭美琴上午接見「德國馬歇爾基金會（GMF）」跨大西洋訪台團致詞表示，感謝德國馬歇爾基金會長期以來對台灣的關注，促進許多跨大西洋有關台灣議題的討論與合作，並祝福此行訪問成果豐碩。

副總統談及，此次訪團行程受颱風影響，這提醒社會必須具備更強韌性，以應對各種意外的挑戰和災難。美國東南部也有許多人正受到海倫颶風的影響，據她所知，許多非政府組織和機構都已積極介入協助，大家也都互相幫忙。這與台灣在地震及水災等災害期間展現的精神如出一轍，台灣的人民總是積極互相支持，增強社會韌性。

副總統指出，多年來，台灣已學會如何有效因應挑戰，並迅速恢復正常生活，這也證明賴總統優先推動的全社會防衛韌性相當重要，是支持台灣社會正常運作的重要工作，政府將持續投資相關計畫，強化社會應對各種挑戰和災難的能力。

副總統提到，台灣與歐洲的夥伴就全社會防衛相關議題進行了多次交流，許多理念相近的國家也相當認同這個概念，並積極尋找方法，讓私部門、非政府組織及社會各領域人才共同參與，支持國家整體防衛與安全。台灣從中學到許多，非常歡迎持續和跨大西洋的夥伴討論與交流。

德國 蕭美琴

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