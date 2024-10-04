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德國慶酒會 吳志中：台德共享自由民主法治人權價值觀

中央社／ 台北4日電
德國在台協會4日舉行德國國慶酒會，外交部政務次長吳志中（右）與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）（左）共同舉杯慶祝。（中央社）
德國在台協會4日舉行德國國慶酒會，外交部政務次長吳志中（右）與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）（左）共同舉杯慶祝。（中央社）

德國在台協會今天舉辦德國國慶酒會，外交部政務次長吳志中致詞表示，台灣與德國共享自由、民主、法治、人權的價值觀，並肯定德國軍艦於9月13日穿越台灣海峽，表明德國與理念相近國家共同捍衛國際法和國際水域的航行自由權。

德國在台協會今天晚間在國立台灣科學教育館舉行2024年德國國慶酒會，吳志中到場祝賀並致詞，國民黨主席朱立倫亦與會。酒會也進行德國薩克森德勒斯登工業大學與台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、成功大學的合作備忘錄交換儀式。

吳志中致詞說，德國國慶酒會在國立台灣科學教育館舉行，象徵台德雙邊在科學、技術、教育領域的密切關係，更欣見德國薩克森邦今年在台設立科技辦事處，進一步彰顯台德友誼的全面性。

吳志中提到，台灣與德國共享自由、民主、法治、人權的價值觀，以及促進兩國繁榮的共同目標，2023年台德貿易總額突破220億美元，使德國成為台灣最大的歐盟貿易夥伴，台灣深感榮幸看到台積電順利在德勒斯登的半導體投資案。

吳志中指出，台灣肯定德國軍艦於9月13日穿越台灣海峽，表明德國決心與其他理念相近夥伴共同捍衛國際法和國際水域的航行自由權，以及增加印太地區的能見度與互動。

德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）致詞表示，今年德國國慶酒會特色是與薩克森邦共同主辦，在柏林圍牆開啟後的35年暨德國統一紀念日34周年，能輕易地看到德國是如何在這些年進行轉變；對於鄰國和國際夥伴而言，德國蛻變成歐洲與歐盟不可或缺的一部分，並對國際事務扮演積極的角色，德台雙邊關係穩定發展，台積電於德勒斯登晶圓廠的動土典禮就是一個亮點。

許佑格提到，隨著台北與柏林之間的高階交流，雙邊人民、社會交流也是成果豐碩，德國的救難隊前幾天一同參與台灣921大地震25周年紀念活動；他並感謝台灣相關單位在0403地震對在台受困的德國公民協助。

德勒斯登位於德國薩克森邦，薩克森邦（Saxony）科技部長根可夫（Sebastian Gemkow）透過預錄影片致詞指出，台積電在薩克森邦的投資為兩國帶來了絕佳的成長機會，自由的力量聚集在一起，期待兩國有更多的合作項目。

吳志中 國慶 德國

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