接見烏克蘭國會議員 林佳龍盼共同抵禦威權擴張

外交部長林佳龍今天接見烏克蘭國會議員克尼茨基及齊赫茲時表示，台灣持續提供烏克蘭人道援助，在價值外交的路上與烏克蘭並肩同行，捍衛自由民主，也期待面對威權國家威脅，台烏兩國能深化交流，共同抵禦威權擴張。

林佳龍今天晚間透過臉書指出，今天在外交部接待克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）及齊赫茲（AkhtemChyihoz），並表示自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，已歷經2年8個月的時間，烏克蘭在全球民主國家的支持下，持續奮戰、堅守民主價值。

林佳龍提到，台灣對烏克蘭的援助包括重建關鍵基礎設施、學校、教堂與醫院，展現台灣的人道精神與堅定支持。

克尼茨基在致詞時，特別感謝台灣在各方面的援助，並強調烏克蘭人對民主自由價值的堅持。

林佳龍談及，俄烏戰爭徹底改變了世界格局，促使烏克蘭積極爭取加入歐盟與北大西洋公約組織，北約已公開指出中國是俄羅斯在這場戰爭中的關鍵推手（decisive enabler），且俄羅斯、中國、伊朗與北韓等威權國家在近年愈加緊密合作，意圖顛覆既有的世界秩序。

林佳龍說明，台灣與烏克蘭雖然距離遙遠，「但我們都站在民主陣營的最前線，共同抵禦威權國家的勢力擴張」，烏克蘭在戰爭期間展現的韌性、自我防衛與應變能力，給所有民主國家提供寶貴經驗與啟示，台灣也期盼能夠與烏克蘭建立官方對話管道，除了深化雙邊交流，也可以展現兩國對民主自由的堅定信念，嚇阻威權國家。

林佳龍也祝福俄烏戰爭早日結束，「SlavaUkraini（榮耀歸於烏克蘭）」。